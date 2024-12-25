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Ученые Перми и Москвы изучили возможности и сроки службы волоконных световодов в медном покрытии

Ученые Перми и Москвы изучили возможности и сроки службы волоконных световодов в медном покрытии. Об этом CNews сообщили представители Пермского Политеха.

В нефтегазовой и химической промышленности, металлургии, электроэнергетике, медицине и машиностроении используют оптоволоконные технологии как современный способ передачи информации на дальние расстояния. Прочность и долговечность волоконных световодов во многом зависят от защитного покрытия, в качестве которого используют акрилат, полиимид и металлы.

Например, оптоволокно в алюминиевом покрытии позволяет работать в жестких промышленных условиях при высоких температурах и давлении. Однако применение алюминия эффективно лишь до 350°С. Альтернативой может стать использование меди.

Ученые Пермского Политеха, ПАО «Пермской научно-производственной приборостроительной компании» и Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН впервые детально исследовали термическую стойкость волоконных световодов в медном покрытии и определили их срок службы в зависимости от температуры эксплуатации.

Полученные результаты дают возможность прогнозировать стабильность работы оптоволокна в отечественной промышленности.

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