VAS Experts вступил в Ассоциацию документальной электросвязи

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts стал членом Ассоциации документальной электросвязи (АДЭ). Компания сможет участвовать в выработке предложений от имени АДЭ, деятельности комитетов и рабочих групп, работе конференций. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Также VAS Experts теперь доступно проведение сертификационных испытаний по обязательной и добровольной системам, целевая подготовка студентов и аспирантов на базовой кафедре АДЭ в МТУСИ.

«VAS Experts стал частью большой организации, стремящейся реализовать потребности граждан, бизнеса и органов государственной власти в инфокоммуникационных технологиях и технологиях информационной безопасности. Это большой шаг вперед для компании. Теперь, с помощью АДЭ, VAS Experts сможет динамично развивать свои продукты на российском рынке», — сказал директор по развитию VAS Experts Артем Терещенко.

Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» образовано в соответствии с распоряжением Правительства России в 2000 г. На сегодняшний день в АДЭ состоят 57 организаций, среди которых телеком-операторы, государственные ведомства, образовательные учреждения, НИИ, операторы спутниковой связи и др.