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Ассортимент региональных витрин «Сделано в России» на Ozon достиг 2,1 млн товаров

В 2024 г. Ozon продолжил масштабировать проект «Сделано в России» и запустил 14 новых региональных витрин. Всего на маркетплейсе представлена продукция из 21 региона. Самые популярные витрины — Москва, Иваново и Карелия. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Предприниматели в регионах выбирают онлайн

За 11 месяцев 2024 г. оборот региональных производителей, представленных в разделе «Сделано в России» на Ozon, вырос в среднем на 60% в сравнении с этим же периодом в 2023 г. Наиболее высокие темпы роста у предпринимателей из Югры (в три раза), Липецка (в 2,7 раза) и Новосибирска (+90%).

Ассортимент витрин расширился почти на треть до 2,1 млн товарных позиций. Количество брендов выросло вдвое относительно аналогичного периода 2023 г. А число активных продавцов увеличилось почти в четыре раза до более чем 3600 человек.

Второй год подряд самой распространенной категорией на витринах остаются товары для дома. Второй по популярности стала одежда — локальное предложение по ней выросло на 60%. Помимо этого, активно продают товары для авто (рост в 2,5 раза) и школьную канцелярию (рост в восемь раз).

«В 2024 г. мы продолжили активную поддержку регионального бизнеса. И один из ключевых проектов в этом направлении — «Сделано в России». При содействии региональных властей и центров «Мой бизнес» мы расширили представленность отечественных товаров на маркетплейсе и увеличили их заметность. Участвовать в проекте могут представители крупного, среднего и малого бизнеса, главное — производить продукцию на территории региона. Уже несколько тысяч предпринимателей от Курска до Сахалина получили дополнительное продвижение на нашей платформе. В следующем году мы продолжим масштабировать проект и подключать другие города России», — отметил директор по работе с региональными и зарубежными органами государственной власти Ozon Владимир Гончаревич.

Что выбирают россияне

С января по ноябрь 2024 г. количество заказов с витрин выросло в 2,7 раза до 4,5 млн единиц в сравнении с таким же периодом в 2023 г. Чаще всего россияне покупали продукцию с витрины «Сделано в Москве». Второй по популярности стала витрина с товарами из Иваново, на третьем месте — товары из Новосибирска и Карелии. В топ витрин по заказам также вошли Чувашия и Тула.

Оказалось, что самые популярные товары — это комплект подушек из Иваново и моторное масло из Санкт-Петербурга. Высоким спросом также пользуется московская продукция из категорий товары для дома, красота и здоровье, товары для детей.

Ozon запустил проект «Сделано в России» в 2022 г. для поддержки отечественных производителей. Сейчас на маркетплейсе представлены витрины товаров из 21 региона. Разделы открываются в сотрудничестве с региональными властями и центрами «Мой бизнес». Разместить товар для дополнительного бесплатного продвижения на маркетплейсе может любой региональный бренд-производитель.

За 2024 г. было запущено 14 новых региональных витрин с товарами из Подмосковья, Саратова, Башкирии, Ростова-на-Дону, Курска, Карелии, Ульяновска, Республики Марий Эл, Санкт-Петербурга, Чувашии, Хабаровска, Самары, Сахалина и Удмуртии.

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