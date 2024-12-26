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Comindware: 75% российских компаний не могут преодолеть барьеры цифровой трансформации

В условиях активной цифровизации российского бизнеса компании столкнулись с серьезными препятствиями: 75% организаций не могут эффективно проводить цифровую трансформацию из-за технических и организационных сложностей. Согласно новому исследованию Comindware, главными барьерами стали разрозненность информационных систем (37,5% опрошенных) и высокая сложность внедрения цифровых решений (37,5%). Об этом CNews сообщили представители Comindware.

«Мы видим парадоксальную ситуацию: компании стремятся к цифровой трансформации, но сама структура их ИТ-ландшафта этому препятствует. Разрозненные системы создают замкнутый круг — они усложняют внедрение новых решений, а без современных интеграционных платформ их сложно объединить в единую среду. Если добавить к этому нехватку внутренних компетенций, с которой столкнулись 25% компаний, становится понятно, почему цифровая трансформация идет медленнее, чем могла бы», — сказал Игорь Простоквашин, ведущий аналитик Comindware.

Для преодоления этих вызовов компании фокусируются на нескольких ключевых направлениях. Исследование показывает, что 38,9% организаций делают ставку на системы управления бизнес-процессами (BPMS).

«Выбор в пользу BPMS-решений закономерен — они позволяют создать единую цифровую среду и упростить интеграцию разрозненных систем. При этом современные low-code платформы, которые 87,5% компаний считают важными или критически важными для бизнеса, значительно снижают сложность внедрения и позволяют быстрее запускать новые цифровые решения», — отметил Простоквашин.

Управление документами и интерфейсами, а также развитие корпоративной архитектуры являются приоритетными направлениями для 27,8% компаний в каждой категории.

«Это говорит о комплексном подходе бизнеса к цифровизации — компании одновременно работают над оптимизацией процессов и выстраиванием эффективной цифровой инфраструктуры», — отметил эксперт Comindware.

На фоне кадрового дефицита в ИТ-отрасли особую значимость приобретают технологии, упрощающие внедрение цифровых решений. Так, облачные сервисы показывают рост около 40% ежегодно последние два года, а по данным CNews, а 53% компаний считают их одними из самых востребованных технологий в 2024 г.

Активно развивается и направление роботизированной автоматизации процессов (RPA). На фоне прогнозируемого роста глобального рынка RPA до $25,56 млрд к 2027 г, российские компании все чаще внедряют эти технологии для повышения операционной эффективности.

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