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«К2Тех» выявил цифровые точки роста российского рынка HR Tech

«К2Тех» провел опрос представителей HR-служб крупных российских компаний, чтобы определить, как внедрение информационных технологий влияет на кадровые процессы, продуктивность и мотивацию сотрудников. Результаты показали, что потребность в автоматизации и цифровизации управления персоналом стремительно растет. Эксперты отмечают, что важную роль в этом играет повышение уровня зрелости российских решений для HR-рынка. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Исследование выявило, что в условиях кадрового дефицита 32% компаний автоматизирует рекрутмент. При этом 45% HR-руководителей поделились, что используют технологии искусственного интеллекта для оптимизации подбора и оценки персонала. Второе место с одинаковым результатом в 29% разделили процессы обучения и развития сотрудников и автоматизация работы с кадровыми документами.

Перевод деятельности кадровых подразделений в цифровой формат по-прежнему остается не обязанностью, а правом работодателя. Однако все больше компаний рассматривают внедрение систем кадрового электронного документооборота (КЭДО), которые охватывают широкий спектр типовых задач по документационному сопровождению. 77% респондентов отметили, что уже применяют системы КЭДО, благодаря которым сотрудники экономят время на заказе, оформлении и подписании справок, авансовых отчетов, приказов. Внутренние процессы становятся прозрачными: все видят правила создания и маршруты согласования кадровых документов. HR-служба освобождается от рутинной бумажной работы и становится единым центром поддержки, который оперативно обрабатывает запросы сотрудников.

Не теряют актуальности вопросы повышения мотивации и удержания персонала. 44% компаний уже внедрили элементы геймификации, чтобы повысить вовлеченность сотрудников, а 11% опрошенных планируют это сделать в ближайшее время. Участники исследования смогли опробовать одно из таких решений. На стенде «К2Тех» был представлен ИИ-бот, который анализирует резюме и собеседования, предоставляет аналитические профили кандидатов и подбирает сотрудников из открытых источников и баз данных. На его базе специалисты «К2Тех» реализовали игровую механику: ответив на вопросы бота, респонденты могли проверить свой уровень в процессах HR-автоматизации – новичок, продвинутый или профи.

Директор по отраслевым решениям HR «К2Тех» Игорь Соколов выделил четыре основные стратегии, которых придерживаются компании при автоматизации HR-процессов. Часть компаний обладают достаточными ресурсами и готовы разрабатывать собственные продукты. Другие выбирают точечную автоматизацию на базе вендорских решений, адаптируя под них существующие процессы. Довольно узкий сегмент заказчиков применяет смежные технологии, такие как BPM и low-code инструменты. И, наконец, к четвертому типу отнес тех, кто отдает предпочтение платформам с широкой функциональностью, которые дорабатывают собственными силами или с помощью интеграторов.

«При выборе HR Tech инструментов большую роль играет экосистема партнеров вендора. Развитая партнерская сеть позволяет компаниям самостоятельно выбирать ИТ-партнера для внедрения и поддержки. Автоматизация дает компаниям возможность провести аудит текущих бизнес-процессов, обнаружить и устранить узкие места. Поэтому в ходе проекта важно выстроить конструктивное и честное взаимодействие между заказчиком и интегратором, так как они совместно выбирают путь оптимизации HR-процессов как при цифровизации с нуля, так и при миграции на новую платформу, и закладывают цифровой фундамент для масштабирования компании», – сказал директор по отраслевым решениям HR «К2Тех» Игорь Соколов.

«Сегодня к нам все чаще приходят с запросом на готовое комплексное решение, способное максимально закрыть потребности в части автоматизации. При этом решение должно быть гибким и адаптивным, учитывать специфику конкретной компании. В то же время крупные компании хотят влиять на развитие функциональности продуктов, и мы со своей стороны слышим наших клиентов: агрегируем запросы рынка, анализируем и учитываем их при формировании бэклога развития продукта. Также мы наблюдаем рост спроса на обучение уже сформированных внутренних команд, которые занимались и занимаются поддержкой, сопровождением и доработкой решений вендоров, в том числе западных. Обучение внутренней команды клиента при внедрении новой платформы или решения позволяет сократить затраты на обслуживание и обеспечить утилизацию внутренних ресурсов», – сказала коммерческий директор HR Tech в VK Светлана Султанова.

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