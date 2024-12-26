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«МегаФон» и «Мой бизнес» договорились о сотрудничестве

«МегаФон» и центр поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес» в Воронежской области договорились о сотрудничестве в области внедрения цифровых решений для бизнес-сообщества региона.

В рамках документа компании будут проводить совместные консультации для малого и среднего бизнеса, обмениваться опытом, предлагать продукты для увеличения эффективности предпринимательской деятельности.

«Применение современных цифровых решений уже стало неотъемлемой частью ведения бизнеса. «МегаФон» владеет широкой экспертизой и готов предложить компаниям Воронежской области актуальные и результативные инструменты в различных сферах – от привлечения клиентов до защиты от киберугроз. Уверен, что совместные инициативы с центром «Мой бизнес» помогут владельцам малых и средних предприятий автоматизировать процессы, повысить продажи и лояльность покупателей», – сказал директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин.

Консультации по цифровизации малых и средних компаний будут проходить на базе центра «Мой бизнес» и стартуют с начала следующего года. На встречах участники узнают о том, когда стоит задуматься об использовании виртуальной АТС, как снизить затраты с помощью сервисов по контролю за автопарком, какие еще инструменты работают на привлечение клиентов, а также получат развернутую информацию о киберугрозах и защите от них.

Мероприятия будут полезны как начинающим, так и опытным предпринимателям.

«Цифровизация становится важнейшим инструментом для роста и развития бизнеса. Наше сотрудничество с «МегаФоном» направлено на то, чтобы предоставить малому и среднему предпринимательству оперативный доступ к передовым решениям, которые повысят их эффективность и конкурентоспособность на рынке как Воронежской области, так и за ее пределами», – отметил директор центра «Мой бизнес» Андрей Демидов.

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