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Подтверждено соответствие системы менеджмента качества DataSpace требованиям международного стандарта ISO 9001:2015

Компания DataSpace, оператор коммерческих ЦОДов и поставщик облачных сервисов, объявила о подтверждении соответствия системы менеджмента качества организации требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Стандарт определяет современные тенденции управления качеством предоставляемых услуг, базируясь в том числе на применении процессного и риск-ориентированного подходов, управлении знаниями, а также учитывает экологические и социальные аспекты и факторы влияния изменения климата.

Управление компанией производится в соответствии с российскими и международными правовыми и этическими нормами; принципами устойчивого развития; принципами финансовой и юридической прозрачности деятельности; принципами управления рисками; принципами ответственного потребления и производства; принципами непрерывного улучшения; принципами ответственности менеджмента.

Приоритетами DataSpace являются безопасность, непрерывность, операционная устойчивость и высокое качество оказываемых услуг, отмечают в компании. Результаты аудита, проведенного российским представительством TUV Austria, в полной мере подтвердили полноту и актуальность реализации всех требований стандарта в системе менеджмента качества DataSpace. Новый сертификат соответствия имеет срок действия 3 года.

«Мы постоянно стремимся к совершенству в области управления качеством. Успешное прохождение ресертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 подтверждает нашу приверженность высоким стандартам и готовность адаптироваться к новым требованиям рынка. Российские заказчики ждут от нас надежных и качественно оказываемых услуг по колокации оборудования в ЦОД DataSpace и облачным сервисам, соответствующих высокому международному уровню. Мы рады, что можем предложить нашим клиентам сервис, соответствующий лучшим мировым практикам», — сказал Сергей Рассказов, генеральный директор DataSpace.

TUV Austria – международная группа компаний, осуществляющая оценку и сертификацию на соответствие стандартам EN и ISO, инспекции и испытания на основе локальных и международных аккредитаций, выданных органами – участниками IAF MLA (соглашение членов международного аккредитационного форума).

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