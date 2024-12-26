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Prof-IT Group и «Барс Груп» объявили о партнерстве

Компания Prof-IT Group, российский цифровой промышленный интегратор, и холдинг «Барс Груп» объявили о партнерстве по внедрению решений для автоматизации бизнес-процессов.

Повышение производственной эффективности — одна из ключевых задач, которая всегда встает перед руководителями предприятий. Благодаря новому сотрудничеству Prof-IT Group может предоставлять своим заказчикам из промышленного сегмента универсальные продукты для решения широкого спектра аналитических задач.

Внедрение Alpha BI в промышленные и производственные процессы позволит осуществлять мониторинг и принимать управленческие решения. Система будет собирать данные для топ-менеджеров и начальников цехов, а также позволит расследовать инциденты с использованием информации в реальном времени.

Alpha BI — технологическая платформа, полностью российской разработки. Продукт предназначен для решения задач в области сбора, обработки, анализа и визуализации данных. Alpha BI подходит для управления данными как в государственных информационных системах, так и для коммерческих компаний. Alpha BI фактически предлагает конструктор хранилища и редактор дашборда в одном продукте, предлагая заказчиком работу в одной инфраструктуре.

Alpha BI обеспечивает полный жизненный цикл анализа данных: от хранилища ETL до визуализации. Есть собственный OLAP-сервис и сертификаты совместимости с отечественными решениями, что гарантирует технологическую импортонезависимость.

«Автоматизация процессов с использованием Alpha BI открывает перед промышленными предприятиями новые горизонты для повышения эффективности. Мы развиваем и внедряем инновационные решения, плюс активно сотрудничаем с партнерами для поиска и реализации наиболее перспективных идей», — отметил Арслан Катеев, менеджер продукта Alpha BI.

«Наша команда стремится к тому, чтобы автоматизация и роботизация стали неотъемлемой частью ежедневных операций на производстве. Сейчас технологии позволяют все данные предприятия визуализировать в компактном виде. Этот тренд будет продолжаться. Поэтому мы нацелены на развитие направления BI и расширения сотрудничества с российскими разработчиками», — сказал Олег Киселев, директор направления цифровой промышленной интеграции Prof-IT Group.

Российский рынок бизнес-аналитики и BI-систем демонстрирует динамичное развитие и его общий объем оценивается в более чем 57 млрд руб. по итогам 2023 г. с ожиданием роста на уровне 10-15% в 2024 г. Это обусловлено растущим спросом на аналитические инструменты для принятия решений в условиях цифровой трансформации, а также переходом с иностранных систем на импортонезависимые технологии. Дополнительным драйвером выступает развитие ИИ и машинного обучения, которые все чаще становятся частью комплексных систем управления на предприятиях.

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