«Ред Софт» и Passion объявили о сотрудничестве

Компания Passion, производитель высокотехнологичных устройств (от компактных ноутбуков и моноблоков до умных очков с дополненной реальностью и сетевого оборудования) и компания «Ред Софт», производитель операционной системы для мобильных устройств, универсальной комплексной платформы в области безопасности и собственного стека решений в области системного программного обеспечения и баз данных объединились для продвижения технологий следующего поколения на рынке России. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Подписание состоялось на презентации продуктовой линейки Passion. Подписантами выступили председатель совета директоров «Ред Софт» Вячеслав Комлев и президент Passion Юй Синьюй.

«По нашему мнению, подписание данного соглашения открывает новый этап в российско-китайских отношениях в области создания высокотехнологической продукции, позволяющий перейти на новый уровень взаимодействия и коммуникаций в цифровом мире. Одним из видимых результатов нашего сотрудничества станет линейка уникальных устройств, основанных на решениях компании «Ред Софт», аналогов которым нет в мире. В частности, на устройствах компании Passion станет доступна мобильная операционная система «Ред ОС М», связавшая на единой аппаратной платформе две технологические экосистемы – Linux и AOSP. Данное решение способно изменить цифровой облик будущего с точки зрения построения ИТ-инфраструктуры заказчиков на российском и китайском ИТ-рынках», - отметил председатель совета директоров «Ред Софт» Вячеслав Комлев.

«Подписание соглашения между Passion и «Ред Софт» открывает двери для беспрецедентных возможностей в области высоких технологий. Это партнерство не только укрепляет стратегические связи, но и создает платформу для внедрения инновационных решений. Заключение соглашения является свидетельством нашей решимости двигаться вперед и создавать продукты, которые соответствуют самым высоким стандартам. Мы уверены, что наше сотрудничество приведет к значительным достижениям и станет основой для будущих успехов», - сказал президент компании Passion Юй Синьюй.