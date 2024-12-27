28 декабря 2024 г. — обычный рабочий день в большинстве компаний

В 6 из 10 компаний 28 декабря 2024 г. будет обычным рабочим днем. В каждой четвертой сотрудников отпустят домой раньше. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 500 представителей кадровых служб компаний, работающих в режиме пятидневки.

В 2024 г. суббота 28 декабря объявлена рабочей, но решение сделать этот день нерабочим Госдума оставила за главами регионов.

В 6 из 10 компаний рассказали, что 28 декабря для всех сотрудников в 2024 г. будет полным рабочим днем в соответствии с ТК РФ. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В 27% организаций персонал отпустят домой раньше. 8% работодателей вызывают только дежурных работников.

Сотрудники 1 из 100 предприятий 28 декабря 2024 г. будут отдыхать, но отработка предполагается в другой день. Руководство еще 1% компаний отпустили всех отдыхать без отработки.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 199

Время проведения: 17-25 декабря 2024 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, работающих по графику пятидневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье

Размер выборки: 500 респондентов.