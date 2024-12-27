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«Базальт СПО» и Финансовый университет при Правительстве РФ стали партнерами

«Базальт СПО» и Финансовый университет при Правительстве РФ заключили партнерское соглашение. В аудиториях, компьютерных классах и на мобильных рабочих местах установят ОС «Альт», преподаватели вуза пройдут сертификацию по работе с операционными системами, а студенты получат возможность обучиться системному администрированию.

Колледж информатики и программирования первым присоединился к академической программе проекта «Альт Академия». В ближайшее время и другие подразделения вуза станут ее участниками.

«Мы наращиваем партнерство с крупнейшими университетами страны: делимся с преподавателями прикладными задачами и потребностями заказчиков, чтобы будущие выпускники выходили на рынок труда высококлассными специалистами», ― сказал генеральный директор компании Сергей Трандин.

ОС «Альт» установят в компьютерных классах, в учебных аудиториях, на мобильных рабочих местах преподавателей и виртуальных стендах для обучающихся.

«Вместе с «Базальт СПО» мы делаем образовательный процесс практикоориентированным, чтобы знания, полученные в вузе, были полезны студентам в их профессиональной деятельности», – сказал проректор по цифровизации Финансового университета при Правительстве РФ Григорий Остапенко.

Преподаватели пройдут обучение в авторизованном учебном центре компании, а студенты колледжа получат возможность пройти сертификацию для присвоения статуса «Администратор ОС "Альт"».

Планируется проведение круглых столов, конкурсов, чемпионатов, хакатонов и других совместных мероприятий. «Базальт СПО» участвует в проведении профориентационных мероприятий Финансового университета при правительстве РФ, таких как ярмарка вакансий и дни карьеры.

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