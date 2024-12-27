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В Calltouch назначен генеральный директор

Новым генеральным директором (CEO) компании Calltouch назначен Артур Саркисян, который до этого занимался операционной деятельностью в качестве коммерческого директора. Алексей Авдеев покинул пост гендиректора Calltouch и будет развивать другую компанию на SaaS-рынке.

Calltouch — платформа омниканального маркетинга, которой за 12 лет работы доверились более 50 тыс. клиентов из 110 городов России и стран СНГ. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2023 отчетном году выручка компании составила 1,67 млрд руб. (+31,6% по сравнению с предыдущим периодом), прибыль — 489 млн руб. (+60%). В 2024 г. рост прибыли составил около 70%. Благодаря фокусу на решение задач клиентов и усиление экспертизы сотрудников продажи новым клиентам выросли на 46,37%.

Алексей Авдеев возглавил Calltouch в 2017 г. В 2020 году компания присоединилась к ООО «Манго Телеком», а уже в 2024 г. она вошла в экосистему «Ростелекома».

Артур Саркисян присоединился к команде Calltouch в 2019 г., возглавив отдел развития, а с июля 2021 г. стал коммерческим директором.

В 2022 г. Артур возглавил разработку новой стратегии компании и ребрендинг. В 2024 г. доля рекламных продуктов составляет 15% от выручки компании. За несколько лет линейка продуктов Calltouch стала важной частью экосистемы ее клиентов. Благодаря такому подходу up-sell увеличился в 10 раз, продажа по абонентским платежам — в два раза. Сегодня Calltouch доверяют компании «Рольф», Haval, Chery, Omoda, «Пик», группа «Самолет», LabQuest.

«2024 г. стал рекордным для Calltouch по выручке, объему продаж и up-sell, и моя задача — сделать все для сохранения темпов роста. Сейчас важно определить шаги в рамках общей стратегии развития, создавать новые продукты в связке с “Ростелеком”, чтобы в первую очередь была польза бизнесу, нашим клиентам. Конечно, мы сохраним команду и тот командный дух, который сложился при Алексее Авдееве, когда каждый человек в коллективе является важным элементом и может высказать свое мнение, которое будет учитываться. Именно это ведет к приумножению результатов», — отметил Артур Саркисян.

«За 10 лет Calltouch из маленького амбициозного стартапа вырос в одного из крупнейших игроков на российском SaaS-рынке. Сейчас компания входит в холдинг “Ростелеком”, что открывает огромные перспективы. В 2024 г. мы сделали мощный рывок, и этот год стал лучшим в истории компании. Такого успеха мы смогли добиться благодаря нашей команде. Для меня всегда приоритетом были люди, много сил и внимания уделял развитию команды, обучению и мотивации. Сейчас eNSP (степень лояльности сотрудников) составляет 70%, в среднем по рынку — 36%. Для меня Calltouch — больше, чем работа. Я посвятил компании значительную часть жизни, но принял решение идти за новыми вызовами и амбициями. Уверен, что Calltouch продолжит расти под руководством Артура Саркисяна и займет лидирующие позиции на рынке MarTech», — сказал Алексей Авдеев.

Большое внимание Алексей Авдеев уделял формированию команды, развитию корпоративной культуры. Он способствовал профессиональному росту топ-менеджеров, среди которых и Артур Саркисян. Команда с воодушевлением восприняла назначение Артура на должность генерального директора и приветствует преемственность в управлении, отмечают в Calltouch.

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