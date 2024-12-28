МТС: российский ИТ-рынок в 2024 г. превысит 3,3 трлн руб., а его доля в ВВП страны достигнет 1,8%

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, провела аналитическое исследование, посвященное российскому ИТ-рынку — «Перспективы ИТ-рынка 2024». Согласно его результатам, российский ИТ-рынок с 2019 по 2023 гг. рос со среднегодовым темпом 19% и достиг 2,7 трлн руб. в 2023 г. По итогам 2024 г. объем ИТ-рынка достигнет 3,3 трлн руб., а его доля в ВВП России составит 1,8%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Согласно исследованию MWS, объем ИТ-рынка России вырос с 1,4 трлн руб. в 2019 г. до 2,7 трлн руб. в 2023 г., а его доля в ВВП страны за аналогичный период увеличилась с 1,2% в 2019 до 1,6% в 2023 г. По итогам 2024 г объем рынка вырастет на 22% и достигнет 3,3 трлн руб., а его доля в ВВП России составит 1,8%. Крупнейшей вертикалью на ИТ-рынке является Software (программное обеспечение), в 2023 г. ее доля составила 41%, а в 2024 г. этот показатель вырастет до 44,3%. Данная положительная динамика связана с сокращением доли вертикалей Hardware — по прогнозам, ее доля сократится с 24,3% в 2023 г. до 22,7% в 2024 г. и ИТ-Services — c 34,7% в 2023 г. до 33% в 2024 г.

В разрезе абсолютных величин вертикаль Software демонстрирует колоссальный рост с 420 млрд руб. в 2019 г. до 1,1 трлн руб. в 2023 г., а в 2024 г. объем вертикали составит 1,5 трлн руб. Практически паритетные темпы роста демонстрируют вертикали Hardware и ИТ-Services — на уровне 14% на протяжении пяти лет с 2019 г. Объем ИТ-Services в 2023 г. составил 929,6 млрд руб. против 549,9 млрд руб. в 2019 г. В 2024 г. объем вертикали достигнет 1,1 трлн руб. С точки зрения вертикали Hardware в 2019 г. ее объем составил 380,2 млрд руб., а в 2023 г. — 649,9 млрд руб. В 2024 г. данный показатель достигнет 743,5 млрд руб.

Доля ИТ-рынка в экономике России прирастает быстрее, чем тот же показатель в мире. По внутренним прогнозам MWS, в 2024 г. доля ИТ-рынка в ВВП страны достигнет 1,8%, увеличившись на 0,27 процентного пункта. В глобальной экономике этот показатель вырастет на 0,13 процентного пункта: с 2,49% до 2,62%. Доля российского ИТ-рынка в мировой ИТ-рынок также увеличивается. В 2024 г. доля российского в глобальном ИТ-рынка составит 1,3%, в то время как в 2023 г. этот показатель составлял 1,2%, а в 2019 г. — 1,1%.

Российский облачный рынок (сегменты IaaS / PaaS) в среднем с 2019 по 2023 гг. рос по 42% ежегодно. В 2019 г. его объем составлял 31,4 млрд руб., а 2023 г. он увеличился до 127,3 млрд руб. По прогнозам MWS, в 2024 г. его объем вырастет на 32% — до 168,1 млрд руб. При этом на долю IaaS приходится 83% рынка, а на PaaS — 17%. Одним из главных трендов на российском облачном рынке является AI Cloud. К концу 2024 г. AI Cloud будет составлять не менее 80 млрд руб. и продолжит расти со среднегодовым темпом роста 2024–2028 более 40%. С точки зрения структуры выручки провайдеров в 2024 г. более 80% рынка AI Cloud формировала вертикаль Hardware, менее 20% приходится на вертикали Software и IT-Services в составе Managed Services. Стоит отметить, что данная пропорция будет сохраняться и структура рынка AI Cloud не изменится.

Рынок российской кибербезопасности, по консервативной оценке, растет на 30% ежегодно. В 2019 г. объем кибербезопасности составил 159,6 млрд руб., в 2023 г. — 453,4 млрд руб., а по итогам 2024 г. объем рынка достигнет почти 600 млрд руб., по прогнозам MWS. Из данного показателя в 2024 г. 273,6 млрд руб. придется на вертикаль Software, 113,2 млрд руб. — на вертикаль Hardware, 206,6 — на вертикаль IT-Services.

«По итогу 2024 г. ИТ-рынок России демонстрирует качественный рост по всем ключевым выделяемым сегментам. Компании-разработчики и поставщики ИТ-решений в общей массе успешно адаптировались к новой рыночной реальности. Активно развиваются собственные платформенные решения, заключаются стратегические партнерства, в том числе с дружественными зарубежными вендорами, а также ИТ-компании активно планируют выход на IPO», — отметил вице-президент по развитию инфраструктуры МТС Игорь Зарубинский.

Методология исследования «Перспективы ИТ-рынка 2024» основана на анализе выручки топ-1000 крупнейших ИТ-компаний России, что позволяет эффективно оценить размер и структуру рынка с точки зрения реальной финансовой деятельности ведущих участников рынка. Исследование включает в себя: структуру ИТ-рынка, сравнение российского и глобального ИТ-рынков, оценку объема сегментов ИТ-рынка с глубокой декомпозицией, прогноз развития вертикалей и сегментов до конца 2024 г., консолидацию и покрытие топ-компаниями соответствующих направлений.