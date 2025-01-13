CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Инфраструктура
|

Sitronics Group улучшила позицию в рейтинге поставщиков инфраструктуры дата-центров CNews

В отраслевом рейтинге CNewsDataCenter российская ИТ-компания Sitronics Group заняла седьмую строчку, что выше на одну позицию, чем годом ранее, и входит в топ-10 крупнейших поставщиков инфраструктуры по годовой выручке.

Аналитики CNews в рамках рейтинга учитывали проекты компаний по строительству центров обработки данных и поставки оборудования, включая инженерные системы и решения для физической безопасности. По итогам 2023 г. участие в аналитическом обзоре приняли 20 компаний. Sitronics Group в результате экспертной оценки разместилась в первой десятке на седьмой строчке рейтинга – на позицию выше, чем годом ранее. Рост выручки от реализованных компанией проектов год к году составил 69,51% и превысил 5,3 млрд руб.

За последние несколько лет Sitronics Group реализовала множество проектов по строительству, проектированию и созданию ЦОДов, а также ИТ-инфраструктуры для дата-центров в Москве и в регионах России. Компания создает и внедряет инженерные системы собственной разработки, к примеру, установки косвенного адиабатического охлаждения и многоуровневые системы мониторинга, которые могут применяться и в модульных ЦОДах. Производство и поставку таких дата-центров компания осуществляет с 2023 г.

«Строительство ЦОД – от проектирования до технической поддержки – одна из наших экспертиз. За последние несколько лет мы выполнили более десятка проектов в разных регионах России и прогнозируем рост спроса на создание ЦОД, в том числе модульных. Процесс перехода на собственную отечественную защищенную ИТ-инфраструктуру актуален, кроме того, растущие объёмы данных и развитие искусственного интеллекта требуют больших мощностей», – сказал президент Sitronics Group Сергей Ткаченко.

Решая задачу независимости от иностранных вендоров, Sitronics Group заместила порядка 70% компонентов в создаваемых модульных ЦОДах на отечественные. В 2024 г. ИТ-компания реализовала два таких проекта под ключ и заключила два новых контракта для российских заказчиков с поставкой модульных дата-центов в разные регионы страны.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Штонда, C3 Tech: Моновендорность — спекулятивное понятие. В России нет ни одного моновендорного ЦОДа

Российские власти потратили на цифровизацию Евразийского более полумиллиарда рублей

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

У «М.Видео-Эльдорадо» отбирают товарный знак

Создание систем безопасности: можно ли говорить о готовности КИИ к современным угрозам ИБ?

Крупный облачный провайдер с Lufthansa в клиентах сбежал от VMware из-за кратно выросших цен на софт

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году

Тренд на мобильный обогрев: самые полезные зимние гаджеты 2025 года

Показать еще

Наука

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье

Революция в передаче данных: крошечные вихри света расширяют пропускную способность оптоволокна в 8-16 раз
Показать еще