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Каждый пятый офисный сотрудник в Нижегородской области не проходил инструктаж по информационной безопасности

Эксперты МТС совместно с платформой для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» и порталом по поиску работы SuperJob провели исследование, посвященное обучению основам информационной безопасности в нижегородских компаниях. 21% офисных работников отметили, что никогда не проходили подобный инструктаж. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Представители HR-служб более половины компаний утверждают, что проводили инструктаж по информационной безопасности в течение 2024 г. При этом в 30% организаций сотрудников обучали менее чем полгода назад. В каждой десятой компании персонал последний раз инструктировали в 2022 или 2023 гг., а в 2% — до 2022 г. Почти 10% представителей бизнеса сообщили, что обучение основам кибербезопасности еще ни разу не проводилось, а четверть — затруднились с ответом или не смогли вспомнить последний инструктаж.

Согласно опросу самих офисных сотрудников, 36% из них проходили инструктаж по защите информации менее шести месяцев назад, 20% — от полугода до года назад, 7% — более года назад, а 3% — более двух лет назад. Каждый пятый утверждает, что никогда не проходил такого обучения.

Офисные работники в целом достаточно высоко оценивают свои знания и навыки в сфере защиты информации и персональных данных — на 3,9 по пятибалльной шкале (где один — очень плохо, а пять — отлично). Однако увереннее остальных чувствуют себя те, кто проходил обучение недавно (менее 6 месяцев назад): их средняя оценка собственной компетентности в сфере кибербезопасности — 4,2 балла. Для сравнения, у прошедших обучение более года назад средняя оценка — уже 3,8 балла, у ни разу не проходивших — всего 3,4 балла.

«Каждый пятый офисный сотрудник — потенциальная мишень для хакеров, так как никогда не обучался основам кибербезопасности. Чаще всего утечка корпоративных данных случается не из-за крупных хакерских атак, а из-за невнимательности сотрудников. Кибермошенники постоянно совершенствуют свои методы: новые схемы социальной инженерии возникают едва ли не каждый день. Они используют новейшие технологии, такие как искусственный интеллект и дипфейки. В арсенале экосистемы МТС есть решения, которые помогают сотрудникам крупных компаний обезопасить себя от мошенничества в сложные времена. Кроме того, крайне важно регулярно освежать знания персонала о потенциальных угрозах», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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