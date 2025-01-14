Обзор зарплат менеджера по складской логистике. Новое исследование SuperJob

Сервис по поиску работы SuperJob в январе 2025 г. изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Менеджер по складской логистике». Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Зарплатный максимум менеджеров по складской логистике в Москве составляет 180 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 150 тыс. руб., в Красноярске — 125 тыс. руб. Высокий уровень дохода чаще предоставляют складские комплексы класса А. Такие работодатели ждут специалистов с профильным образованием, опытом работы с WMS и складскими ERP-системами. Общий стаж работы на складе должен составлять не менее трех лет.