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Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Архангельской области»

Ozon запустил региональную витрину с товарами из Архангельской области в рамках проекта «Сделано в России». Специальный раздел появился на маркетплейсе при поддержке Министерства экономического развития и промышленности Архангельской области, Агентства регионального развития и центра «Мой бизнес». Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский: «Для местных брендов это еще одна возможность выйти на российский рынок и представить свой продукт большему кругу покупателей, а значит — увеличить свой вклад в экономику региона».

Предприниматели, которые производят товары в регионе, получат дополнительную бесплатную возможность продвигать их на многомиллионную аудиторию маркетплейса. Чтобы разместить товары на региональной витрине, необходимо подать заявку через Центр поддержки предпринимательства Архангельской области.

На витрине уже представлено почти 1000 товаров от местных производителей. Покупатели смогут найти и приобрести все необходимое, а также поддержать российский бизнес.

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев: «С помощью проекта «Сделано в России» мы помогаем производителям из регионов повышать узнаваемость своей продукции на федеральном уровне и тем самым развивать свой бизнес. Цифры показывают, что проект интересен местным предпринимателям: за 11 месяцев 2024 г. их количество на нашей площадке увеличилось почти в четыре раза».

Ozon запускает региональные витрины совместно с региональными властями с 2022 г., поддерживая предпринимателей по всей стране. Сегодня на маркетплейсе насчитывается 22 раздела с локальной продукцией.

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