PostgreSQL заняла второе место в мировом рейтинге роста популярности СУБД

СУБД с открытым исходным кодом PostgreSQL заняла второе место в рейтинге роста популярности СУБД по версии международного портала DB-Engines. Она показала высокую динамику роста популярности среди более 400 исследуемых систем, уступив СУБД Snowflake. Ранее PostgreSQL становилась лидером по динамике роста в 2017, 2018, 2020 и 2023 годах.

DB-Engines измеряет популярность СУБД, анализируя количество упоминаний на веб-сайтах, частоту поиска в Google Trends, частоту технических обсуждений систем на ИТ-сайтах, а также количество вакансий и постов в соцсетях, в которых упоминаются СУБД.

Динамика роста популярности СУБД PostgreSQL в мире

По итогам 2024 года PostgreSQL удержала позиции в абсолютном мировом рейтинге популярности, сохранив 4-е место вслед Oracle, MySQL и Microsoft SQL Server. В России же востребованность PostgreSQL только растет. Согласно аналитике Google Trends за 2024 год, популярность PostgreSQL на 97% выше, чем Oracle (+42% YoY), на 118% — MySQL (+57% YoY) и на 420% — MS SQL Server (+30% YoY).

Динамика популярности СУБД в России в 2024 году

Значительный вклад в развитие PostgreSQL вносят российские разработчики, прежде всего — компания Postgres Professional, которая стабильно занимает в рейтинге контрибьюторов системы 2-4 места, обгоняя по вкладу ИТ-гигантов — Amazon, Google, Apple и других. Каждый год компания отправляет в PostgreSQL больше 100 доработок кода, а её сотрудники имеют множество индивидуальных наград от сообщества. Так, за работу над новейшей версией PostgreSQL 17 сообщество выразило благодарность сразу 39 разработчикам из команды Postgres Pro.

«Востребованность PostgreSQL — это не сиюминутный тренд или случайность, а результат десятилетий бескорыстного труда тысяч разработчиков, — отметил Олег Бартунов, генеральный директор Postgres Professional. — Нынешние возможности cистемы и ее мощный потенциал указывают на то, что за PostgreSQL стоит будущее глобальной СУБД-отрасли. Особо радует, что в этом есть большая заслуга отечественных разработчиков, которая по достоинству ценится в международном сообществе. Важно и то, какой будет новая эпоха российского постгреса. Заложенные нами основы в образовании уже дают плоды — все больше молодежи умеют работать с Postgres и находят в этом свое призвание. К ним присоединяются и профессионалы с большим опытом работы над зарубежными продуктами, для которых Postgres открыл новый этап в жизни. Видим потенциал в партнерах по отрасли, чья включенность значительно укрепит возможности российского, а значит — всего международного сообщества».

На протяжении 10 лет Postgres Professional разрабатывает образовательные материалы по PostgreSQL — публикует в открытом доступе книги, вебинары, образовательные курсы. Компания сотрудничает с 20+ образовательными организациями, бесплатно передавая российским вузам и колледжам лицензии на ПО, открыла уникальную лабораторию при НГУ, организует студенческие хакатоны и конкурсы, проводит летние школы для студентов и школьников и многое другое.

Также компания переводит на русский язык полную техническую документацию к PostgreSQL (2,8 тыс. страниц), организует самую большую в России техническую конференцию по PostgreSQL — PGConf.Russia и встречу для сообщества преподавателей — PGConf.Academy. Кроме этого, развивает самую многочисленную профессиональную группу по PostgreSQL в Telegram (13 000+ участников).

Начиная с 2019 года российские специалисты могут пройти в Postgres Professional сертификацию по PostgreSQL — единственный в стране профессиональный стандарт, подтверждающий компетенции в области работы с открытой СУБД.