ИИ-компания Smart Engines увеличила выручку на 80% в 2024 году

Российский разработчик систем распознавания документов Smart Engines подвел итоги своей работы за 2024 г. Выручка Smart Engines в минувшем году составила более 830 млн руб., обеспеченных исключительно коммерческими поставками собственных продуктов в области зрительного интеллекта. Годовой рост выручки составил 80%.

Основной вклад в выручку Smart Engines внесли продажи трех программных решений – Smart ID Engine 2.0 для распознавания и проверки подлинности паспорта РФ и других документов, Smart Code Engine для считывания QR-кодов, номеров телефонов, счетчиков и банковских карт, Smart Document Engine для распознавания первичных и других типовых документов. В структуре продаж появились первые отгрузки системы OCR для автоматического полнотекстового ввода информации Smart Text Engine.

«Компания в 2024 г. существенно укрепила свои позиции в качестве одного из ключевых поставщиков систем распознавания документов для банковского сектора, страховых компаний, сотовых операторов и других организаций, – сказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров. – Опережающий рост выручки обеспечило высокое качество наших решений, создаваемых и развиваемых по принципу Science Firs».

В соответствии с принципом «Наука прежде всего» команда Smart Engines продолжила решать исследовательские задачи, публиковать результаты и внедрять новейшие научные разработки в программные продукты. Работа традиционно велась по трем направлением – улучшению качества распознавания, повышению быстродействия и расширению функциональности систем. На свои изобретения в 2024 г. компания получила 18 патентов РФ и 5 американских патентов, увеличив общее число патентов РФ до 64 и патентов США до 12.

Скорость распознавания в Smart ID Engine 2.0 была увеличена за счет использования собственной разработки компании – 4,6-битных сетей. Эти нейросети при той же точности работают на 40% быстрее моделей предыдущего поколения – 8-битных. Качество распознавания выросло после внедрения новой нейросетевой архитектуры «Да Винчи». Она способна находить и распознавать документ, расположенный как угодно: под углом, вверх ногами или даже отраженный зеркально, а также определять его точную геометрию. Функциональность Smart ID Engine 2.0 была расширена после включения в программный продукт нейросетевого ансамбля «Шерлок», проверяющего признаки подлинности. «Шерлок» автоматически проводит 533 проверки и выявляет не только простые, но и сложные, многоуровневые подделки.

В декабре 2024 г. Smart Engines представила новый продукт для распознавания текста любых документов Smart Text Engine. Данное решение обеспечивает распознавание до 1,8 тыс. страниц в минуту на сервере без использования GPU, а «вес» базовой сборки составляет всего 2,7 МБ.

Программное решение Smart Code Engine получило новые функции – возможность распознавания не только штрихкодов, банковских карт и номеров телефонов, но и показаний счетчиков ЖКУ и автомобильных номеров.

Еще более популярным, по данным компании, стал тренд на интеграцию программных решений Smart ID Engine 2.0 и Smart Code Engine в интернет-версии банковских приложений для смартфонов. Игроки финансового рынка внедряют ПО для распознавания в онлайн-банки, создавая прогрессивные веб-приложения с помощью технологии WebAssembly (WASM). Это логичный шаг, поскольку кредитные организации одна за другой лишаются возможности обновлять свои iOS и Android-приложения из-за санкций.

В декабре Smart Engines представила новый программный продукт для распознавания анкет и форм с возможностью самостоятельной настройки по 1 образцу. С помощью дизайнера форм корпоративные клиенты и ИТ-интеграторы смогут добавлять распознавание новых документов с жесткой структурой всего за несколько минут, без участия компании разработчика. Реализация принципа no-code позволяет владельцам процессов и аналитикам оперативно реагировать на изменения бизнес-процессов и добавлять распознавание новых типов документов «день в день», не привлекая дефицитных ML-специалистов и программистов.

«В наших продуктах изначально были заложены мобильность, удобство, точность и скорость распознавания. С внедрением Webassembly мы добавили к этому списку полную технологическую независимость. В 2024 г. мы вывели на рынок два новых продукта – Smart Text Engine и дизайнер форм, дав гибкость. Теперь клиенты Smart Engines смогут настраивать распознавание самостоятельно и создавать интеллектуальные решения на базе нашей OCR», – сказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.