60% ИT-специалистов привлекает возможность удаленной работы, но 39% опасаются роста конкуренции

Согласно исследованию ИT-аутсорсинговой компании ITQuick и сервиса по поиску работы «Зарплата.ру», большинство респондентов стремятся к гибкости и удаленному формату работы, а также активно работают над повышением своей конкурентоспособности. Опрос, проведенный с девятого по 17 января среди 1,6 тыс. сотрудников в сфере ИT в городах-миллионниках России, выявил ключевые тренды и сложности, с которыми сталкиваются специалисты при поиске новой работы. Об этом CNews сообщили представители ITQuick.

Когда и как часто разработчики ищут работу

Большинство специалистов (53%) последний раз искали работу более года назад. При этом 21% занимались этим в последние шесть месяцев, а 11% — менее месяца назад. На поиск новой позиции у 41% участников уходит менее месяца, у 37% — от трех до шести месяцев, а у 17% процесс затягивается более чем на полгода.

Особенности процесса найма

Большинство респондентов (60%) отмечают, что собеседования обычно проходят в два-три этапа, только 36% сталкиваются с одним из них. Лишь 4% указали на более длительные процессы отбора. При этом 62% респондентов отметили, что сталкивались с негативным опытом собеседований, хотя 38% заявили, что подобного опыта у них не было.​​​

Наиболее сложным этапом собеседования респонденты считают: интервью с руководителем (35%), техническое собеседование (33%), скрининговое интервью с HR (19%).

Среди трудностей технических собеседований 39% участников выделили отсутствие ясности в задачах, а 33% сталкивались с использованием неизвестных инструментов и технологий.

Приоритеты и страхи специалистов

На вопрос о том, что привлекает ИT-специалистов при выборе работодателя помимо уровня заработной платы, респонденты ответили: возможность удаленной работы (65%), гибкий график (61%), карьерный рост (47%), дополнительные бонусы (44%), высокий имидж компании (37%).

Тем не менее, 39% специалистов опасаются роста конкуренции на рынке труда, а 37% затрудняются с поиском вакансий с более достойными условиями. Полностью уверены в своих компетенциях только 36%, еще 58% чувствуют себя лишь частично уверенными.

Конкурентоспособность и развитие

Для повышения своей конкурентоспособности 65% респондентов проходят дополнительное обучение, 51% обмениваются опытом с коллегами и экспертами, а 37% следят за трендами в ИT-индустрии. Также 35% развивают софт-скиллы, а 29% внедряют ИИ-технологии в свою работу. Участие в отраслевых мероприятиях и общение с наставниками также остаются важными инструментами для профессионального роста.

Перспективы смены работы

На вопрос о планах смены работы в ближайший год 12% респондентов ответили утвердительно, а 23% уже склоняются к этому решению. Однако 30% заявили, что не планируют менять место работы, а 23% скорее не собираются этого делать.

Среди причин, побуждающих к смене работы, респонденты выделили: низкий уровень дохода (39%), неудовлетворенность менеджментом (22%), личные причины (20%), недостаток бонусов (12%), скучные задачи (8%).

Среди тех, кто не рассматривает смену работы, большинство (56%) указали, что полностью довольны текущими условиями. Однако 37% боятся, что не смогут найти вакансию с более выгодными условиями, а 5% сдерживают личные проблемы, такие как усталость или выгорание.

Что специалисты хотели бы изменить в процессе найма

Наибольшее число респондентов (39%) высказались за изменение формата технического собеседования, включая пересмотр задач и критериев оценивания. 33% хотели бы сократить количество этапов отбора. При этом 26% считают текущую систему найма приемлемой.

Справедливость дохода

На вопрос о соотношении ценности работы и дохода 43% участников ответили, что их доход частично соответствует вкладу, который они приносят. Полностью удовлетворены своим уровнем оплаты только 19%, в то время как 23% затрудняются оценить это соотношение. При этом 11% считают, что их доход не отражает ценности их работы, а 4% отмечают, что их вклад значительно превышает уровень оплаты.

Результаты опроса подчеркивают, что сотрудники в сфере ИT ценят гибкость, комфортные условия работы и прозрачность на всех этапах взаимодействия с работодателем.

«Я бы обратил внимание на интересный факт: около 40% ИT-специалистов наиболее сложным этапом собеседования называют техническое интервью, при этом почти столько же (39%) респондентов хотели бы пересмотреть его формат. Это ярко подчеркивает важность улучшения процесса рекрутинга, особенно на ключевых его этапах. Тренды показывают, что для привлечения и удержания лучших кадров работодателям уже недостаточно просто предлагать высокую зарплату или удаленную работу. Компании, способные сделать процесс найма более прозрачным для кандидатов, включая понятные этапы собеседований, получат сильное конкурентное преимущество на рынке ИT-талантов», – сказал Александр Сельдемиров, основатель ITQuick.

Исследование проводилось среди специалистов уровня junior (опыт работы от одного до 1,5 лет), middle (2-4 года) и senior (от 4 лет). В выборку вошли представители различных направлений ИT-индустрии, включая веб-разработку, анализ данных, кибербезопасность и другие. ​​​​​