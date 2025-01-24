Sitronics KT оснастила более 50 учебных и научно-образовательных заведений по всей стране

Российская компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) оснащает вузы, училища и школы, центры развития и патриотического воспитания учебным оборудованием и мультимедиа системами, VR-тренажерами, разрабатывает контентное наполнение. Всего Sitronics KT обеспечила современным решениями уже более 50 образовательных учреждений России.

Цифровые технологии помогают учебным заведениям адаптировать образовательный процесс под требования современной экономики и быть более конкурентоспособными. Все больше образовательных организаций обращаются к специалистам направления образования Sitronics KT – только за последние три года компания реализовала 20 проектов как по созданию и поставке интерактивных тренажеров и мультимедийного оборудования, так и по комплексному оснащению кабинетов под ключ для обучения актуальным специализациям и навыкам. Всего компанией было реализовано уже более 50 проектов для различных учебных заведений России.

Так, потребности среднеспециальных и высших учебных заведений заключаются в оснащении учебных центров и лабораторий современными интерактивными комплексами, включая динамические тренажеры для обучения вождению автомобильной и спецтехники. Подобные тренажеры позволяют проводить обучение практическому вождению, имитируют условия работы в различных дорожных и погодных условиях, воспроизводят визуальную, звуковую обстановку, а также динамические нагрузки на обучаемого.

У школ же наиболее востребованными являются учебные кабинеты по НВП, ОБЖ, РХБЗ и Медицинской подготовки, где можно проводить теоретические и практические занятия, а также оснащение классов «Истории и патриотического воспитания» для проведения лекций, самостоятельного изучения истории в интерактивном режиме и подготовки по общеобразовательным предметам.

«Университеты интересует мультимедийное оборудование, оснащение лабораторий для организации научно-исследовательской деятельности, внедрение программно-аппаратных комплексов и тренажеров различного класса. При этом мы занимаемся обеспечением не только «железа», но и комплексными поставками, включая методическое и информационное наполнение. Классическое академическое образование сохраняет свою важность, но под влиянием развития технологий трансформируется и эта сфера», — сказал директор по развитию Sitronics KT Евгений Шишенин.

Компания уже оснастила более 10 крупных российских вузов, в числе которых СПБГУ, РАНХиГС, РУДН, БФУ имени И. Канта, САФУ, ПГУПС.