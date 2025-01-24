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В России вырос престиж инженерного образования

Сегодня в России отмечается повышенный спрос на качественное инженерное образование. Об этом заявил ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко, комментируя свежие результаты «Мониторинг качества приема в вузы», проведенного Высшей школой экономики.

Согласно данным, представленным в мониторинге ВШЭ, в двадцатке лидеров по качеству приема в вузы больше половины – технические вузы с инженерными школами. Первые три места заняли МФТИ, МИФИ и университет «Иннополис». Совокупный прием на инженерные направления увеличился на 7% по сравнению с 2022 г. – с 213 548 до 228 567 человек в 2024 г. В целом в 2024 г. доля первокурсников-инженеров в структуре общего приема составила 41%. Об этом CNews сообщили представители НИЯУ МИФИ.

По словам Владимира Шевченко, данные мониторинга в полной мере коррелируют с результатами приема в НИЯУ МИФИ. В 2024 г. приемная кампания МИФИ завершилась рекордными результатами. Средний балл поступивших по общему конкурсу составил 95,7, а средний балл всех зачисленных, включая льготные категории, достиг 94,12. МИФИ входит в число лидеров среди вузов России по качеству совокупного приема (второе место по результатам бюджетного и платного набора), а также держит лидерские позиции в рейтинге технических вузов – по качеству набора.

«Особенно хочу отметить рост среднего балла ЕГЭ по «Ядерной физике и технологиям». Конкурс на данное направление сравнялся с конкурсом на традиционно популярные ИТ- направления», – сказал Владимир Шевченко.

В МИФИ в настоящее время придерживаются концепции сквозной – с детского сада до студенческой скамьи – деятельности по развитию интереса детей и молодежи к физике. В 2024 г. университет открыл Центр развития инженерных компетенций «Квант», где занимаются будущие инженеры старше четырех лет. МИФИ выступил организатором первой Всероссийской олимпиады для учителей физики «Лига лучших», которая помогла поощрить самых заинтересованных, креативных, профессиональных педагогов, вдохновить их коллег, а также, надеются эксперты, будет способствовать улучшению качества преподавания физики в школе и, в итоге, увеличению количества высококлассных специалистов, инженеров-физиков, без которых немыслим технологический суверенитет страны. Успешно прошел X Всероссийского инженерного конкурса, на который было подано свыше 10,5 тыс. заявок. Активно развивается проект «Передовые инженерные школы», направленный на подготовку высококвалифицированных инженеров нового поколения. Растет спрос на таких специалистов в крупных компаниях, на больших промышленных предприятиях.

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