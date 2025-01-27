«Формула Лайн» вырастет в разы и нацелилась на зарубежные рынки

ИТ-компания «Формула Лайн» планирует увеличить выручку в три раза по итогам 2025 г. В числе прочего, в планах компании выход с интеграционными проектами на рынки дружественных стран. Для этих целей в «Формула Лайн» создается специальная группа разработчиков и консультантов, владеющих технологиями и решениями зарубежных производителей. Об этом CNews сообщили представители «Формулы Лайн».

ИТ-компания «Формула Лайн» подвела итоги деятельности в 2024 г. и определила приоритеты развития на 2025 г. Выручка «Формула Лайн» в 2024 г. показала кратный рост, по отношению к 2023 г., а по итогам 2025 г., как ожидают в компании, этот показатель увеличится втрое.

Знаковым проектом для компании в 2024 г. стало участие в создании аналитической информационной системы на базе решения от «1С» на одном из крупных предприятий нефтегазовой отрасли. Особенностью является то, что для удобства заказчика в ходе разработки было создано бизнес-приложение для мобильных устройств с полностью интегрированной функциональностью информационной системы.

Также компания реализует проект по разработке и расширению функциональности бизнес-приложения, предназначенного для автоматизации логистических бизнес-процессов у компаний из сферы нефтепереработки. До конца текущего года компания планирует зарегистрировать данный продукт в Реестре отечественного ПО, который ведет Минцифры.

Кроме того, в 2024 г. «Формула Лайн» начала развивать новое для себя направление деятельности. Компания стала официальным партнером фирмы «1С» и сейчас принимает участие в реализации интеграционных проектов по автоматизации при помощи продуктов «1С».

Значимым драйвером роста для компании стали активные продажи собственной разработки – программного продукта «Инспектор приборов учета». Это решение предназначено для работы на мобильных устройствах и обеспечивает информационную поддержку инспекторов приборов учета ресурсоснабжающих организаций: получение и обработку информации от сторонних приложений для организации инспекций, хранение фотоснимков шкал приборов учета, ручной ввод показаний приборов учета, отправку информации сторонним приложениям.

«В 2025 г. приоритетными для нашей компании будут направления, связанные с разработкой ПО, где внимание будем уделять решениям для мобильных платформ, а также продолжение участия в проектах по внедрению продуктов на базе решений «1С». По этому направлению мы сейчас наращиваем компетенции. По итогам 2024 г. мы расширили штат разработчиков в компании в три раза по сравнению с 2023 г. и нацелены на дальнейшее увеличение штата специалистов в области создания софта в 2025 г.», — сказал генеральный директор ИТ-компании «Формула Лайн» Евгений Гладченко.

По его словам, в планах компании организовать выделенную группу разработчиков и консультантов с опытом работы по созданию новых программных продуктов и ИТ-систем для государственных структур и компаний из нефтегазовой сферы. «Кроме того, мы предполагаем укомплектовать состав данной группы специалистами, владеющими технологиями и решениями зарубежных производителей для того, чтобы выходить на зарубежные рынки и вести интеграционные проекты в дружественных странах», — сказал Евгений Гладченко.