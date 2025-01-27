«МегаФон» усилил операционных блок в Москве новым назначением

«МегаФон» в начале 2025 г. ввел в макрорегионе Столица позицию директора московского отделения. На эту должность назначен Виктор Югай. В задачи нового топ-менеджера входит реализация телеком-стратегии компании на розничном и корпоративном рынке, усиление операционной эффективности и усовершенствование бизнес-процессов во внутреннем контуре компании в Москве и области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новый руководитель будет подчиняться директору по региональному развитию макрорегиона Столица Михаилу Прахову.

«Москва и Московская область — стратегически важная территория для «МегаФона», полная возможностей и бизнес-потенциала. Для концентрации на росте динамики показателей в столице и было принято решение усилить структуру. Виктор давно знаком с «МегаФоном», несколько лет он возглавлял разные регионы в Поволжье, хорошо знает нюансы рынка и имеет большой опыт в решении ключевых задач компании. Здесь, в столице, у него будет отличная команда и инструменты для того, чтобы эффективно выстроить работу и реализовать новые, самые смелые идеи», — сказал директор по региональному развитию макрорегиона Столица Михаил Прахов.

Приоритетными направлениями работы Виктора Югая в новой роли станут рост доли и финансовых показателей компании на высококонкурентном столичном рынке, а также реализация ряда цифровых проектов для корпоративных клиентов. Вместе с этим в фокусе внимания будет развитие и улучшение качества связи в Москве и области и повышение лояльности клиентов за счет более качественного сервиса.

Виктор Югай работает в телекоме уже 14 лет. Он возглавлял направление развития корпоративных клиентов на территории Уральского, а после и Северо-Западного макрорегионов «МегаФона». Позже Виктор руководил бизнесом оператора в Ульяновской области и работал на должности директора «МегаФона» в Самарской области.