55% работодателей считают, что в 2024 г. подбирать сотрудников было сложнее, чем в предыдущие годы

Рекрутинговая компания Get Experts представляет результаты исследования о трендах 2024 г. и ожиданиях на 2025 г. в области найма сотрудников и трудоустройства. Участниками опроса стали 837 руководителей, топ-менеджеров, HR-специалистов и других представителей компаний-работодателей из различных сфер деятельности и регионов России. Об этом CNews сообщили представители Get Experts.

Как утверждают 55% работодателей, в 2024 г. подбирать сотрудников было сложнее, чем в предыдущие годы. 34% говорят, что ситуация существенно не изменилась, 6% — что стало легче, 5% затруднились ответить.

Основные трудности при найме представители компаний связывают с тем, что кандидаты озвучивают высокие зарплатные ожидания (76%), на рынке стало меньше специалистов необходимого уровня (51%), соискатели часто предпочитают удаленный или гибридный формат работы (39%), не хватает узких (38%) и молодых (29%) специалистов. Среди других запросов кандидатов, которые не устраивают бизнес, — то, что они хотят работать на фрилансе, совмещая две или более работ (25%), предъявляют высокие требования по соцпакету (22%) и ищут вакансии с возможностью релокации за пределы России (3%).

Работодатели, считающие, что привлекать персонал стало легче, указывают, что расширились возрастные рамки кандидатов (42%), на рынке появилось много квалифицированных специалистов (41%), благодаря возможности нанимать удаленных работников расширилась география поиска (35%), можно рассматривать соискателей из смежных сфер (26%) и приглашать специалистов на фриланс или проектную работу, а не на постоянной основе (23%). Также они утверждают, что на рынке стало больше кандидатов (23%) и их требования по уровню зарплат и условиям труда снизились (6%).

Чаще всего о возросших трудностях с наймом говорят представители следующих отраслей: FMCG, включая табак и алкоголь (83%), металлургия (82%), медицинское и лабораторное оборудование (80%), производство химического сырья (80%) и строительство (59%). О том, что стало легче, больше упоминали компании из сфер автомобильного бизнеса (21%) и финансов (19%). Об отсутствии значимых изменений часто заявляют в логистике (50%), ИТ (44%), строительстве (36%) и медицине и фармацевтике (35%).

Изменение численности персонала

В 2024 г. численность персонала выросла в 39% компаний (в 2023 г. об этом говорили 52% работодателей), осталась на прежнем уровне в 42% (годом ранее было 34%) и сократилась в 16% случаев (год назад таких компаний было 10%). Еще 3% работодателей сказали, что заморозили все связанные с наймом активности (в предыдущем году так поступили 4%).

В большинстве компаний в 2024 г. численность персонала выросла: до 10% (у 35% респондентов), от 11% до 20% (у 30% респондентов), от 21% до 30% (у 15% респондентов). Более значительное увеличение штата — на 40-60% — произошло в 4% опрошенных компаний, на 60-80% — в 1%, на 80-100% — в 2%. Еще 2% работодателей сообщили об увеличении численности более чем на 100%, и 4% не смогли ответить, сколько именно новых работников у них появилось.

Наиболее часто называемые работодателями причины роста числа сотрудников — увеличение объемов производства (21%), открытие новых направлений бизнеса (21%), увеличение доли рынка (14%) и изменение организационной структуры (14%). Также называли и другие причины: рост конкуренции, появление новых инвесторов или собственников, слияние компаний, внедрение новых технологий и т. д.

Чаще всего о росте количества работников в 2024 году говорят работодатели из сфер финансов (63%), производства химического сырья (60%), ИТ (56%), FMCG (52%), логистики (50%) и автомобильного бизнеса (50%).

Почти в половине (49%) компаний, заявивших об уменьшении числа работников, изменение численности не превысило 10%. 23% работодателей потеряли от 11% до 20% сотрудников, и 24% — от 21 до 30%.

В топ-5 называемых работодателями причин, по которым численность сотрудников сократилась, вошли изменение организационной структуры (22%), финансовые сложности в бизнесе (18%), появление иностранных инвесторов или собственников (12%), усиление конкуренции в отрасли либо регионе (10%) и текучесть кадров (8%). Кроме этого, называли увеличение объемов производства, слияние компаний, смену собственника, открытие новых направлений работы и другие причины.

Где искали сотрудников

В число самых эффективных, по мнению работодателей, площадок и сервисов для поиска сотрудников вошли: HeadHunter (60%), «Авито Работа» (26%), собственные карьерные страницы компаний (14%), «Работа.ру» (14%), «ВКонтакте» (10%), Telegram (9%), LinkedIn (8%), «Яндекс Услуги» (5%), «Хабр Карьера» (4%), SuperJob (4%), «Город Работ» (4%), Job.ru (4%), и Profi.ru (3%). 19% сказали, что не пользовались сервисами и делали прямые предложения кандидатам. Еще 10% не смогли дать точный ответ.

Борьба с дефицитом кадров

82% работодателей использовали в 2024 г. различные активности, направленные на решение проблемы нехватки сотрудников, — это чуть меньше, чем в 2023 г. (89%). Не испытывали нехватку кадров и не прибегали ни к каким активностям в 16% компаний (годом ранее таких было 11%).

Какие меры применяли работодатели (первая цифра — 2024 г., вторая — 2023 г.): обучали своих сотрудников (57%/70%), продвигали их на другие должности (38%/58%), нанимали специалистов из других отраслей или профессий (35%/25%), внедряли или продвигали реферальные программы (32%/31%), привлекали кадры из других регионов (27%/31%), проводили совместно с вузами программы обучения, стажировки и практики (25%/47%). Также представители компаний упоминали участие в ярмарках вакансий, усиление HR-подразделений и увеличение их бюджетов, привлечение специалистов на проектную работу, наем экспатов высокой квалификации и другие активности.

Текучесть кадров

В целом ситуация с текучестью в 2024 г. не изменилась. О росте ее уровня сообщили 37% работодателей (в 2023 г. так говорили тоже 37%). У 41% он не изменился по сравнению с 2023 г. (тогда было 42%), снижение текучести зафиксировали в 16% случаев (годом ранее — 15%), и еще 6% респондентов затруднились с ответом.

В 25% компаний коэффициент текучести составил до 5% (в 2023 г. таких было 20%), в 21% — 5-10% (годом ранее — 16%), в 19% — 11-15% (было 14%), в 11% — 16-20% (было 20%), в 16% — более 20% (было 23%). Еще 8% не смогли назвать точный уровень текучести в своих компаниях.

Ответы работодателей о причинах текучести можно разделить так: сотрудники сами решили сменить место работы (таких случаев 49%, годом ранее было 38%), их уволили (11%/12%), они перешли на другие позиции внутри компании (6%/16%), произошло сокращение штата (5%/0%). О наличии всех этих причин в равной степени говорят в 28% компаний (в 2023 году — 34%), и затруднились ответить 1% респондентов.

Чаще других о росте текучести сообщали компании из сфер FMCG (51%), производства химического сырья (50%), металлургии (45%) и строительства (41%). О сокращении текучести чаще говорили представители в автомобильном бизнесе (79%), логистике (50%), металлургии (45%) и ИТ (44%). По доле компаний, где этот показатель не изменился, лидирует производство медицинского и лабораторного оборудования (30%).

Кадровый резерв

О наличии кадрового резерва сообщили 40% компаний (год назад резерв имелся у 46%). В 26% случаев речь идет о внутреннем резерве, в 5% — о внешнем (база специалистов, которых нужно в первую очередь нанимать на новые или освобождающиеся вакансии), и у 9% работодателей есть оба вида резерва.

Нет кадрового резерва у 42% компаний, еще 13% планируют его создание в 2025 г. Остальные 5% участников опроса затруднились с ответом.

Планы бизнеса в части найма персонала на 2025 г.

Нанимать сотрудников в 2025 году планируют 83% работодателей: 44% собираются увеличить наем и, соответственно, нарастить численность персонала, 39% — нанимать работников только на замену и сохранить штат в прежнем объеме. Заморозить наем намерены 9%, о планах по сокращению численности сотрудников говорят 4%, столько же затруднились с ответом.

Более трети (39%) компаний, планирующих расширение штата, прогнозируют рост численности своего персонала в пределах 10% от текущего уровня. Еще треть (33%) говорят об увеличении своих коллективов на 11-20%. На 21-30% собираются вырасти 13% компаний, более чем на 30% — 9% (в т. ч. 3% — на 100% и более), и 6% не рассказали о порядке ожидаемого увеличения штата.

Почти треть (30%) работодателей, заявивших о планах по сокращению штата, не смогли озвучить уровень этого сокращения. Остальные ответы распределились так: уволить до 10% своих работников планируют в 15% компаний, 11-20% — 25%, 21-40%, 41-60% и 61-80% — по 10%. Расстаться практически со всеми своими сотрудниками (80-100%) намерены менее чем в 1% компаний.

О планах по расширению штата чаще говорят представители компаний из сфер: производство медицинского и лабораторного оборудования (100% опрошенных компаний), FMCG (83%), металлургия (82%), производство химического сырья (80%) и медицина и фармацевтика (78%). Лидеры по доле готовящих сокращения работодателей — производители химического сырья (10%). Вообще не планируется сокращений в логистике, металлургии, строительстве и финансах. Также не планируют сокращения на производствах медицинского и лабораторного оборудования: все опрошенные представители компаний из этой сферы заявили, что они продолжат активно набирать персонал.

Направления, специалисты в которых будут наиболее востребованы в 2025 г.: продажи, коммерция и развитие бизнеса (32%), производство/технология (22%), ИТ (15%), клиентский сервис (15%), бухгалтерия и финансы, в т. ч. банки (13%), аналитика/ценообразование/бизнес-эффективность (12%) и логистика и цепочки поставок (11%).