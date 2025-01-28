CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты
|

«Новые платформы» продемонстрировали рост в 2024 году

Российская компания «Новые платформы», специализирующаяся на разработке радиоэлектронной продукции для рынка ИБ, в 2024 г. продолжила демонстрировать рост. Объем выручки превысил рубеж в 2 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители ООО компании «Код Безопасности».

Выручка «Новых платформ» связана с основным видом деятельности компании –производством аппаратных платформ. Все платформы находятся в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции (РЭП) и реестре телекоммуникационного оборудования отечественного происхождения (ТОРП).

«На протяжении пяти лет, с момента основания, компания показывает устойчивый рост по итогам каждого годового отчетного периода. И 2024 г. – не исключение. Это стало возможным за счет роста числа клиентов», – сказал генеральный директор «Новых платформ» Олег Минаков.

При этом, по словам Минакова, российский рынок микроэлектроники все еще испытывает ряд проблем, которые препятствуют взрывному росту отрасли. В первую очередь это скепсис потребителей к отечественным продуктам, а также зависимость производителей от импортной микроэлектронной базы. Так, например, большинство вендоров аппаратных платформ используют процессоры компании Intel, однако их доставка на территорию России затруднена из-за санкционных и логистических ограничений.

На сегодняшний день производственная номенклатура «Новых платформ» состоит из шести аппаратных платформ, которые предназначены в первую очередь для компаний рынка информационной безопасности. В конце 2024 г. было объявлено о запуске нового опытного производства электронных модулей на базе автомата установки SMD-компонентов. Благодаря этому компания сможет выполнять полный технологический цикл монтажа электронных модулей, согласно требованиям стандартов IPC с высоким классом качества. В ближайшее время «Новые платформы» планируют расширить продуктовую линейку для удовлетворения спроса среди компаний из других отраслей российской экономики.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Исследование CNews Analytics и «Лаборатории Касперского»: как российские компании защищают свои ИТ-системы в облаке

Российская криптоплатформа ищет на работу потомственного астролога. Платить будет больше, чем программистам. Опрос

Александр фон Розен, Единый ЦУПИС: Выполнить функции ассистента ИИ уже может, но генерировать код для высоконагруженных систем — еще нет

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 10 апреля

Как «Росатом» в шесть раз сократил время на трассировку документов при помощи AI-ассистента

Крупный чиновник из Севастополя под арестом за взятку от ИТ-компании. Ему светят 15 лет

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще