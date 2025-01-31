Ozon совместно с Правительством Брянской области и центром «Мой бизнес» запустил витрину товаров «Сделано в Брянской области»

Ozon запустил новую витрину в рамках проекта «Сделано в России» при поддержке Правительства Брянской области и регионального центра «Мой бизнес». Здесь уже представлено 3,5 тыс. товаров от местных производителей — это одежда, товары для дома и сада, продукты питания, товары для спорта и отдыха, мебель и зоотовары. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев: «В 2025 г. мы продолжим поддерживать российских предпринимателей и развивать наши региональные витрины. Они уже показали себя эффективным инструментом дополнительного продвижения, и мы рады, что к нашему проекту подключается все больше регионов».

Покупатели смогут найти и приобрести все необходимое, а также поддержать брянские бренды. Бесплатно разместить свою продукцию в разделе может любой предприниматель с производством на территории области. Для этого необходимо стать партнером маркетплейса и подать заявку в региональный центр «Мой бизнес» (Брянск, ул. Бежицкая, 54), который поддерживает местный бизнес в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Руководитель Департамента экономического развития Брянской области Михаил Ерохин: «Брянская область сильна предпринимателями–производственниками и их неиссякаемой энергией. Но и им нужна поддержка в части упрощения поиска новых покупателей. Для того, чтобы этот вопрос не становился камнем преткновения, они могут воспользоваться региональной витриной Ozon, и тогда брянский производитель получает еще одну возможность продвигать свой продукт и свой бренд, сокращая километры дорог и часы маркетинговой работы до пары кликов на компьютере».

Начальник управления потребительского рынка Брянской области Владимир Пчеленок: «Все, что производится и перерабатывается у нас в области, уже максимально присутствует в предприятиях торговли различного формата. Размещение местных товаров на маркетплейсах поможет предпринимателям и товаропроизводителям презентовать свои товары на уже привычных для потребителей и востребованных ими площадках. Мероприятия, направленные на продвижение и узнаваемость продукции местных товаропроизводителей, всегда поддерживаются регионом и способствуют обеспечению гарантированного и устойчивого снабжения населения области безопасными и качественными товарами».

Ozon запустил проект «Сделано в России» при поддержке региональных властей в 2022 г. Сегодня на маркетплейсе представлена продукция 27 регионов России, включая Брянскую область.