«Авито Работа»: 61% россиян хотят продолжить работу по достижении пенсионного возраста

«Авито Работа» опросила более 7000 работающих в штате россиян, чтобы узнать их карьерные планы после выхода на пенсию. Исследование показало, что большинство (61%) россиян планируют оставаться активными по достижении пенсионного возраста: 35% опрошенных намерены продолжать работать на полной занятости, а 18% рассматривают возможность подработки или фриланса. При этом 9% респондентов задумываются о создании собственного бизнеса на пенсии. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

О создании своего дела на пенсии чаще других возрастных групп думают молодые респонденты 18-24 лет (14%) и 25-34 лет (11%).

Главной мотивацией для продолжения трудовой деятельности после выхода на пенсию является стремление к финансовой независимости. 54% опрошенных отметили, что хотят сохранить стабильный доход, не зависящий от пенсионных выплат. Причем женщины (58%) говорили об этом чаще, чем мужчины (50%). Кроме того, еще одной причиной работать в пенсионном возрасте стало желание сохранить активный образ жизни (39%). Для 37% опрошенных важным также оказалось ощущение стабильности и надежности, которое дает работа.

Также значительная часть респондентов (28%) ответили, что хотят оставаться востребованными и полезными. Социализация и общение с новыми людьми важны для 21% опрошенных, а 19% хотят идти в ногу со временем, осваивая новые технологии и изменения в профессиональной сфере.

Женщинам чаще, чем мужчинам, важно продолжать работать, чтобы сохранять активный образ жизни (41% против 37%), ощущать стабильность (40% против 34%), социализироваться (25% против 16%) и быть в курсе новых технологий и изменений (21% против 17%). При этом мужчины чаще женщин отмечали, что хотели бы передать опыт и знания новому поколению специалистов (15% против 12% среди женщин).

Эксперты узнали у россиян, в каком направлении они хотели бы развивать карьеру на пенсии. 42% респондентов рассказали, что готовы сменить свою профессиональную сферу и освоить новую профессию; еще столько же опрошенных не хотели бы менять текущую специальность. В числе наиболее популярных направлений для перехода стали онлайн-торговля (14%), ИТ, интернет и телеком (11%), а также искусство и сфера развлечений (11%). Административная работа (10%), сельское хозяйство (9%) и управление персоналом (7%) также вошли в список предпочтительных сфер для работы на пенсии.

Профессиональные сферы, в которых россияне хотели попробовать себя после выхода на пенсию

Основным источником дохода на пенсии для большинства россиян станут пенсионные выплаты (63%). Однако 45% респондентов также рассчитывают на зарплату с места работы, а 29% — на заранее созданные накопления. Доход от инвестиций и сдачи имущества в аренду планируют получать 16% и 15% опрошенных соответственно. На дополнительные пособия и субсидии, а также на доход от собственного бизнеса рассчитывают соответственно 14% респондентов. Небольшая часть (11%) опрошенных планируют на пенсии положиться на финансовую поддержку семьи.