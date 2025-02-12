ERA Capital инвестирует 1,5 млрд руб. в разработчика и производителя IoT-систем Rubetek

Инвестиционная компания ERA Capital Екатерины Лапшиной инвестирует 1,5 млрд руб. в российскую компанию полного цикла по автоматизации бытовых и инженерных систем Rubetek. Благодаря привлечению нового инвестора Rubetek планирует расширение присутствия на рынке, усиление продуктовой линейки, открытие новых каналов продаж. Об этом CNews сообщили представители ERA Capital.

Сегодня Rubetek – это 700 реализованных проектов по автоматизации в России и СНГ, более 300 тыс. активных IoT-пользователей, более 300 сотрудников и 150 решений собственной разработки. Компания с 2014 г. работает на рынке умных устройств и инженерных систем, обладает собственным R&D центром. В 2019 г. компания запустила собственное производство в Орле. Среди основных продуктов – система «цифровое здание», пожарная сигнализация, учет ресурсов, контроль доступа, в числе которых «умные» домофоны и системы видеонаблюдения, оснащенные собственной видеоаналитикой. Важной составляющей бизнеса компании является максимальная локализация своих технологических решений, которые объединены общим программным обеспечением, инфраструктурой сбора и хранения данных, а также оптимизацией процессов с применением ИИ.

«Для компании это партнерство – важный шаг вперед, который открывает новые горизонты для роста бизнеса, а также дает возможности бороться за более значимую долю рынка. Мы очень ценим широкий отраслевой и институциональный опыт ERA Capital. Я уверен, что уже в ближайшее время мы увидим первые результаты от объединения усилий, – сказал Антон Мальцев, основатель Rubetek. – Продолжение локализации производства, расширение продуктовой линейки и географии присутствия, развитие отношений с новыми заказчиками – наши следующие шаги. Отдельное внимание будем уделять развитию собственных технологических решений».

«Мы видим постоянное увеличение спроса в B2B-сегменте. Крупные девелоперы, non-food ритейлеры, маркетплейсы продолжают демонстрировать устойчивый рост спроса на умные устройства и решения по цифровизации. Растет и средний чек, и количество IoT-проектов. А к B2B будет добавляться поступательно и B2C-рынок. Огромные возможности открылись благодаря импортозамещению, – отметила Екатерина Лапшина, основатель и генеральный директор ERA Capital. – Направление IoT и умных устройств в фокусе моего внимания уже давно. Я рада сделать первую сделку в этом сегменте, и мы планируем развиваться в нем и дальше. Нам очень нравится вертикальная интеграция и развитие производства. А также развитие комплексных клиентских решений с использованием искусственного интеллекта. ERA Capital всегда была акселератором изменений, приводящих к кратному росту бизнеса. Целимся в тот же результат снова».

Технологии IoT занимают все более значимую роль в энергетике, недвижимости и промышленности. По итогам 2024 г. объем российского рынка интернета вещей (IoT) достиг 181 млрд руб. Для сравнения: годом ранее затраты в данной сфере оценивались в 158 млрд руб. Таким образом, фиксируется рост на уровне 15%. Наиболее высокую динамику развития на российском рынке IoT демонстрирует промышленность: среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) прогнозируется на уровне 15% в период с 2023 по 2027 гг. Ключевыми драйверами данного сектора являются госпрограммы, строительство частных сетей, промышленный мониторинг и необходимость оптимизации производственных и управленческих процессов, развитие и рост российского производства.

В сфере недвижимости величина CAGR ожидается в размере 10,8%. Органичное развитие «умного» города и цифровизация комфортной городской среды невозможны без высокой эффективности IoT-систем. На дальнейшую повсеместную интеграцию данных направлений также делают ставку большинство игроков индустрии.