50 тыс. закупок по потребностям провели региональные заказчики на «Портале поставщиков» в 2024 году

В 2024 г. региональные заказчики провели на «Портале поставщиков» почти 50 тыс. закупок по потребностям. Этот формат торгов позволил им сэкономить более 580 млн руб. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Закупки по потребностям позволяют региональным организациям оперативно закупать на Портале поставщиков необходимую продукцию. В прошлом году заказчики из регионов заключили по итогам таких процедур почти 50 тыс. контрактов на сумму 8,4 млрд руб. Снижение начальной максимальной цены на основе предложений поставщиков позволило им сэкономить более 580 млн руб. Чаще всего они приобретали лекарственные средства и медицинские материалы, продукты, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, канцелярские товары, а также заказывали строительные работы», – отметила Мария Багреева.

В рамках закупки по потребностям заказчик публикует перечень необходимых товаров, работ или услуг и указывает срок, в течение которого поставщики могут подавать свои ценовые предложения. По истечении указанного времени он может заключить контракт с поставщиком, условия которого наиболее соответствуют заявленным потребностям.

«Активнее всего в закупках по потребностям участвовали представители Ямало-Ненецкого автономного округа: они подписали 14 тыс. договоров на сумму 2,6 млрд руб. Пермский край провел 11 тыс. закупок на 1,3 млрд руб., Ханты-Мансийский автономный округ – более 7 тыс. закупок на такую же сумму. На эти три региона пришлось около 60% в общем объеме закупок по потребностям», – отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, для удобства пользователей при посещении Портала поставщиков автоматически определяется местоположение и отображаются релевантные закупки по региону. Так, по умолчанию предприниматель видит местные закупки, а при изменении фильтра в реестре может ознакомиться с потребностями государственных и муниципальных организаций из других субъектов, тем самым расширяя свой рынок сбыта. В 2024 г. появилась возможность просмотра динамики стоимости продукции по конкретному региону, что позволяет анализировать цены и спрос и на основе полученной информации создавать привлекательные предложения для выбранного региона.

«Портал поставщиков» создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. Сейчас на платформе работают более 58 тыс. государственных и муниципальных заказчиков и свыше 360 тыс. предпринимателей по всей стране. Каталог продукции насчитывает более 3 млн уникальных наименований. Ежедневно на портале заключают около 1,5 тыс. контрактов.

Для поддержки пользователей в субъектах России открывают представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем.

Функциональным заказчиком «Портала поставщиков» является Департамент Москвы по конкурентной политике, а техническое развитие курирует столичный Департамент информационных технологий.