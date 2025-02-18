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Sibedge получила статус малой технологической компании

Компания Sibedge, аккредитованный разработчик ПО и поставщик ИТ-услуг, получила статус малой технологической компании (МТК). Регистрация в реестре МТК Минэкономразвития России обеспечивает «упрощенный» доступ к преференциальным мерам поддержки и расширяет направления дальнейшего развития компании. Об этом CNews сообщили представители Sibedge.

Статус МТК подтверждает соответствие научно-технического уровня Sibedge, заданному Правительством России вектору. Регистрация в реестре предоставляет Sibedge ряд преференций, позволяющих стабильно расти в конкурентной среде.

Одним из наиболее важных аспектов, можно назвать государственную поддержку инновационных проектов. Гранты и субсидии станут значительным подспорьем, позволяющим снизить финансовую нагрузку на компанию и направить сэкономленные средства на развитие технологий, улучшение продуктов и услуг. В результате чего заказчики получат доступ к инновационным программным решениям, тем самым ускоряя внедрение новейших технологий в ИТ-архитектуру компаний.

Статус МТК дает доступ к специально созданным площадкам нетворкинга. Они обеспечивают упрощенное взаимодействие с инвесторами и партнерами, что увеличивает шансы на успешное сотрудничество и привлечение необходимых ресурсов. Налаживание контактов в рамках таких мероприятий может привести к новым бизнес-возможностям и для поставщиков услуг, и для заказчиков.

«Реестр МТК является значимым инструментом поддержки инновационного развития. С помощью этого ресурса российские компании могут оптимизировать внутренние процессы, тем самым повышая шансы на успешное развитие и масштабирование бизнеса. Таким образом реестр способствует не только созданию продуктов высокого качества, но и формированию здоровой конкурентоспособной среды на отечественном рынке», – отметил директор Sibedge Александр Калинин.

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