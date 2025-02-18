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«Сравни» и hh.ru: 46% россиян хотели бы зарабатывать от 200 до 500 тысяч рублей

Эксперты финансового маркетплейса «Сравни» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели совместное исследование, чтобы выяснить, какие профессии являются самыми высокооплачиваемыми и чем россияне руководствуются при выборе своего карьерного пути. По данным опроса, проведенного «Сравни», для 44% респондентов основным критерием при выборе профессии оказался личный интерес к профессии.

На втором месте по популярности — заработок, который она может принести в будущем, так ответили 30% участников опроса. 13% опрошенных указали, что ориентировались на востребованность профессии на рынке, 8% хотели просто получить «корочку», еще 5% — прислушались к советам близких. Для сравнения, в ходе аналогичного опроса, проведенного «Сравни» и hh.ru летом 2024 г., самым популярным критерием оказался уровень дохода — его выбрали 69% респондентов.

Почти половина (46%) участников опроса считают достойной оплатой своего труда сумму от 200 до 500 тыс. руб. 31% опрошенных россиян сочли хорошей зарплату в размере от 100 до 200 тыс. руб. Для сравнения, летом 2024 г. вариант от 100 до 200 тыс. руб. выбрали 48% респондентов, а 18% опрошенных посчитали достойной заработную плату свыше 500 тыс. руб.

По базе данных hh.ru о предлагаемых зарплатах, указанных в вакансиях, самой высокооплачиваемой профессией за период с августа 2024 по январь 2025 гг. оказался руководитель группы разработки. В среднем таким специалистам готовы платить 248,9 тыс. руб. На втором месте по уровню дохода находится дата-сайентист — в среднем на таких вакансиях предлагают зарплату 245 тыс. руб. На третьем месте — DevOps-инженер, предлагаемый доход для них в среднем составляет 240 тыс. руб. Также в десятку самых высокооплачиваемых специальностей вошли агент по недвижимости (175,4 тыс. руб.), системный аналитик (171,6 тыс. руб.), руководитель строительного проекта (170,1 тыс. руб.), главный инженер проекта (153,4 тыс. руб.), брокер (151,7 тыс. руб.), руководитель отдела продаж (150,1 тыс. руб.) и геодезист (150 тыс. руб.). Для сравнения, в первом полугодии 2024 г. самые высокие зарплаты предлагались DevOps-инженерам (248,1 тыс. руб.), дата-сайентистам (240 тыс. руб.) и системным аналитикам (180,8 тыс. руб.).

Большинство опрошенных (87%) готовы финансово вкладываться в свое дополнительное образование, чтобы в будущем зарабатывать больше. При этом 42% участников готовы потратить на эту цель до 50 тыс. руб., 30% — от 50 до 100 тыс. руб., и по 14% — от 100 до 200 и свыше 200 тыс. руб.

Почти половина, а именно 49%, опрошенных считают, что для достижения высокой зарплаты практический опыт важнее образования. По мнению 41% респондентов, чтобы много зарабатывать, обязательно нужно получить высшее образование, а вот 8% участников опроса указали, что обязательно нужна магистратура или аспирантура.

«При выборе кандидатов мы особое внимание уделяем нескольким ключевым факторам, среди которых образование, опыт и компетенции. Профильное образование служит основой для формирования профессиональных знаний и умений, и мы рассматриваем его как своеобразную базу – фундамент – на котором соискатель может построить свою карьеру. Таким образом, совокупность этих факторов помогает нам выявить наиболее подходящих кандидатов, способных успешно справляться с поставленными задачами на рынке финтеха. Так, например, только в 2024 г. мы нарастили человеческий резерв, пригласив на работу более 150 новых сотрудников», — отметил Александр Потапов, директор по персоналу «Сравни».

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