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Исследователи ВШЭ адаптировали тест для оценки удобства интерфейса

Команда исследователей факультета социальных наук НИУ ВШЭ адаптировала популярный юзабилити-опросник System Usability Scale (SUS) для русскоязычных пользователей. Работа проводилась на выборке из 657 человек. Проверка показала, что опросник сохраняет свою структуру и надежность при переводе, а также позволяет достоверно оценить удобство использования системы. Итоговая версия SUS может использоваться как в научных исследованиях, так и в практике проектирования интерфейсов. Исследование опубликовано в журнале «Психологические исследования». Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Многие научные работы показывают, что удобные интерфейсы привлекают больше пользователей, повышают доверие и могут увеличивать доходы компаний. Один из критериев оценки интерфейсов — юзабилити, способность продукта помогать пользователю эффективно достигать своих целей, обеспечивая удобство. Юзабилити не стоит путать с пользовательским опытом (UX), который описывает субъективные ощущения от взаимодействия с интерфейсом. Изучение юзабилити помогает лучше понять, как люди работают с цифровыми технологиями.

Для оценки удобства использования продуктов во всем мире часто применяется опросник System Usability Scale (SUS, СУС) — Шкала удобства использования системы. Его надежность подтверждена многочисленными исследованиями, а в России этот инструмент широко используется в коммерческой практике, но в формате простого перевода с английского. Однако для получения корректных и применимых на практике результатов опросник требует не просто перевода, а концептуальной адаптации под культурные и языковые особенности респондентов.

Команда исследователей Научно-учебной лаборатории когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов ФСН НИУ ВШЭ адаптировала методику System Usability Scale для русскоязычных пользователей. Исследователи использовали методологию, разработанную для кросс-культурной адаптации опросников самоотчета. Сначала два независимых переводчика выполнили параллельный перевод на русский язык. Затем носители английского языка сделали обратный перевод на русский. Все версии тщательно проанализировали, скорректировали и провалидировали итоговый опросник на небольшой группе респондентов.

Финальный вариант адаптированного опросника протестировали на 657 пользователях. Для проверки надежности теста использовали коэффициент альфа Кронбаха — показатель, который помогает понять, насколько согласованно ведут себя вопросы опросника. Этот коэффициент часто применяется в социальных науках для оценки надежности подобных инструментов. Результаты показали, что адаптированная версия опросника SUS хорошо работает: его вопросы согласованы между собой, а структура надежна и соответствует оригинальной англоязычной версии. Благодаря этому адаптированную версию опросника можно смело применять и на русскоязычной аудитории.

Опросник SUS включает 10 утверждений, которые оцениваются по пятибалльной шкале от «Категорически не согласен» до «Категорически согласен». Итоговый результат, рассчитанный по специальной формуле, варьируется от 0 до 100. В 2015 г. в одном из ключевых исследований проанализировали результат 500 работ, посвященных опроснику SUS. Из них вывели средний балл — 68. Интерфейсы с оценкой выше этого считаются удобными, а те, что набирают меньше, — неудобными.

«SUS выделяется своей универсальностью. В отличие от многих других опросников для оценки юзабилити, он успешно применяется к самым разным интерфейсам — от веб- и мобильных приложений до любых других цифровых решений, что делает его максимально адаптивным и полезным в практике. Мы уже видим большой отклик на нашу работу как со стороны исследователей, так и со стороны бизнеса. К нам в частном порядке за материалами адаптации уже обратились UX-исследователи из двух крупных отечественных компаний», — Екатерина Косова, один из авторов исследования, младший научный сотрудник Научно-учебной лаборатории когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов ФСН НИУ ВШЭ.

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