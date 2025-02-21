SL Soft выпустила образовательный курс по визуализации данных в Polymatica BI

SL Soft выпустила образовательный курс по визуализации данных в Polymatica BI. Бесплатный курс поможет новым пользователям освоить функциональность BI-системы – анализировать данные, создавать интерактивные дашборды, отчеты и принимать обоснованные решения.

Платформа бизнес-аналитики Polymatica BI состоит из двух основных модулей: Polymatica Analytics, который отвечает за обработку данных, и Polymatica Dashboards – за их визуализацию. Курс «Визуализация в Polymatica Dashboards» посвящен освоению второго модуля для визуализации данных и построения аналитических отчетов в форме дашбордов. Он состоит из уроков с теоретической информацией и тестов для закрепления полученных знаний на практике. Участники курса познакомятся с основными функциональными возможностями модуля Polymatica Dashboards, научатся создавать профессиональные интерактивные информационные панели. А также освоят базовые и продвинутые техники работы с модулем, включая настройку виджетов, использование механизмов фильтрации и связей. Этот образовательный курс будет полезен как опытным аналитикам данных, так и обычным пользователям.

В прошлом году команда Polymatica уже выпустила образовательный курс «Многомерный анализ данных в Polymatica Analytics». Он позволяет познакомиться с инструментарием модуля для исследовательской аналитики и выполнения ad-hoc-запросов на больших объемах данных. Все желающие могут научиться работать с размерностями и фактами, составлять иерархии; менять вид фактов; применять фильтры по активным и неактивным размерностям; добавлять расчетные колонки, составные размерности и факты; строить графики; работать с методами Data Mining (кластеризация, ассоциативные правила, прогнозирование); сохранять результаты работы в виде профилей и сценариев; создавать мультисферы (аналоги OLAP-кубов) и настраивать обновления.

Оба этих бесплатных образовательных курса можно найти на платформе Stepik, маркетплейсе онлайн-курсов от профессионалов. По результатам обучения можно получить сертификат, в настоящий момент он предоставляется по запросу.

«Я согласна с высказыванием американского политического деятеля Бенджамина Франклина, что инвестиции в знания приносят наибольший доход. И уверена, что обучение бизнес-аналитиков чрезвычайно важно, поскольку их знания и навыки напрямую влияют на способность компании принимать обоснованные решения, оптимизировать процессы и достигать стратегических целей. Мы с командой Polymatica BI постарались сделать образовательные курса интересными и доступными», – сказала Виктория Кока, директор департамента внедрения и сопровождения Polymatica BI компании SL Soft.

Polymatica – линейка российских продуктов для анализа и визуализации данных, ориентированных на бизнес-пользователей и охватывающих весь цикл аналитики. С 2023 г. – часть продуктового портфеля компании SL Soft, все решения Polymatica входят в реестр отечественного ПО. SL Soft создана в 2023 г. Компания объединяет под своим управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры РФ. Входит в ГК Softline.