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Ученые России представили ИИ-платформу для создания лекарств на основе молекулярного моделирования

Первую российскую ИИ-платформу полного цикла для генерации, аннотирования и оптимизации лекарственных молекул разработали эксперты Института искусственного интеллекта Университета Иннополис и Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Н.Л. Духова. Технология позволяет повысить эффективность разработки новых биологически активных соединений и сможет применяться в создании лекарств, ветеринарных препаратов, биологических добавок и агрохимии. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис.

Платформа ориентирована на дизайн и оптимизацию структур малых молекул как для генерации абсолютно новых лекарственных соединений, так и для улучшения характеристик существующих препаратов. Среди других возможностей платформы — определение лиганд-белковых сайтов связывания, докинг и анализ межмолекулярных взаимодействий, прогнозирование аффинности малой молекулы к белку, расчет ADMET-свойств, например, фармакокинетики и токсичности.

Среди занимающихся виртуальным скринингом и предсказанием свойств молекул платформ в России система выделятся тем, что специализируется на генерации новых соединений. Преимущества платформы перед международными аналогами — в высокой точности поиска сайтов связывания и генеративных алгоритмов, поэтапной генерации и возможности направлять разработку в правильный хемотип. Платформа позволяет получать новые структуры всего за 72 ч, что значительно быстрее традиционных методов, занимающих две—четыре недели. Для этого достаточно запустить эксперимент на платформе, выбрать метод определения кармана и метод генерации структуры и дождаться результата.

Рамиль Кулеев, директор Института искусственного интеллекта Университета Иннополис: «В международной практике есть случай, когда удалось вывести молекулу для лечения фиброза в клинику за 18 месяцев, при среднем сроке 4—5 лет для традиционных подходов разработки лекарств. Платформа уже доступна для партнеров, фармацевтических компаний и вузов. Мы готовы к сотрудничеству в сфере разработки молекул на базе нашей ИИ-платформы с проведением доклинических исследований, а также использованию платформы в образовательном процессе. На Форуме будущих технологий мы презентовали систему вместе с коллегами из «Сбера», которые развивают свою ИИ-экосистему в области науки. Решение Университета Иннополис может быть интегрировано с ИИ-платформой для оптимизации научных исследований «Сбера», что позволит на порядок ускорить работу медицинских химиков».

Платформа уже прошла валидацию in vitro, в результате которой были получены новые соединения, обладающие активностью в отношении выбранных белковых мишеней, что подтверждает ее практическую применимость и надежность прогнозов.

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