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Совет директоров «Софтлайн» избрал состав правления компании

Компания «Софтлайн» (ПАО «Софтлайн»), российский поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявила о решении совета директоров группы, принятом в ходе заседания 21 февраля 2024 г., избрать состав членов правления компании — органа управления, подотчетного совету директоров и общему собранию акционеров «Софтлайн».

Ранее общее собрание акционеров «Софтлайн» приняло решение утвердить положение о правлении «Софтлайн» и с этой целью утвердило новую редакцию устава общества.

Согласно принятому советом директоров решению, правление «Софтлайн» будет состоять из 9 человек и дополнительно — советника правления. В состав правления войдут: Виктор Иорданский, советник по правовым вопросам (Chief Legal Officer); Владислав Котусов, административный директор (Chief Administrative Officer); Владимир Лавров, генеральный директор (СЕО); Вера Машкова, директор по персоналу; Андрей Мельников, директор по безопасности; Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами; Максим Русских, директор отдела по слияниям и поглощениям; Артем Тараканов, финансовый директор; Елена Типисова, директор по маркетингу.

Председателем правления, согласно решению совета директоров, станет Владимир Лавров, генеральный директор «Софтлайн».

Владимир Лавров, генеральный директор «Софтлайн», сказал: «Избранное сегодня правление, решение о создании которого фактически было принято акционерами группы, повысит качество корпоративного управления ПАО «Софтлайн», сделает его еще более прозрачным и коллегиальным. Важно, что в состав правления войдут руководители различных подразделений компании, которые будут обеспечивать выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров. Таким образом, создание и избрание этого органа всецело преследует интересы наших инвесторов».

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