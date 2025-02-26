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Партнерство Сбера и РУДН поможет студентам вуза прокачать ИТ-навыки и изучить ИИ в «Школе 21»

«Сбер» и Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы откроют совместный кампус «Школы 21», где студенты вуза дополнительно к своей специальности смогут изучить востребованные языки программирования, получить сильные ИТ-компетенции и освоить «мягкие» навыки. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор РУДН Олег Ястребов.

Образовательные программы будут специально адаптированы для РУДН, самого многопрофильного и международного университета России. Обучение будет проходить по методике «равный равному», когда участники обмениваются друг с другом знаниями и опытом, выполняют групповые и индивидуальные проекты. Такой подход также близок интернациональному РУДН, в котором сегодня получают высшее образование студенты из более 160 стран. Учиться в школе смогут студенты вуза, достигшие 18 лет.

В рамках соглашения «Сбер» и РУДН также договорились, что будут проводить совместные исследования по развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) и запустят проекты, направленные на внедрение ИИ в приоритетных направлениях РУДН. Планируется проведение совместных мероприятий с участием международных экспертов и партнёров из государств — участников БРИКС и других стран.

Ежегодно в кампусе смогут обучаться около 150 студентов.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, сказал: «Открытие «Школы 21» в одном из ведущих вузов страны — это возможность получить актуальные цифровые навыки одновременно с основным высшим образованием. Методика обучения школы «равный равному» помогает налаживать контакты между студентами из разных стран мира и развивать межкультурную коммуникацию. Во время обучения участники развивают также и «мягкие» навыки, которые важны для успешного трудоустройства и продолжения карьеры. Уверен, что знания, которые дает школа, обязательно пригодятся студентам РУДН в их дальнейшей профессиональной сфере, особенно на международном уровне».

Олег Ястребов, ректор РУДН, профессор, сказал: «Сбер» как носитель самых актуальных практических компетенций в области IT, ИИ и финтеха — важный партнёр для РУДН. Возможности обучения этим компетенциям повысят конкурентоспособность наших ребят на рынке труда. Системно мы уже готовим специалистов нового поколения на базе Факультета искусственного интеллекта РУДН, одним из партнёров которого является «Сбер». А ресурс «Школы 21» будет доступен студентам всех 17 факультетов и институтов РУДН».

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