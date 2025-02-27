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«Гарда» усиливает состав топ-менеджмента

Генеральным директором группы компаний «Гарда» становится Александр Ковалевский. К составу топ-менеджмента присоединяются Галина Рябова и Денис Батранков. Они займут новые для группы компаний позиции: директора по стратегии и директора по развитию продуктов соответственно. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Александр Ковалевский переходит на новую роль с позиции сооснователя и генерального директора компании «Бастион» (входит в группу компаний «Гарда»). Он возглавит группу компаний и дочернюю организацию «Гарда Технологии». Александр сосредоточится на дальнейшем развитии продуктовой линейки, расширении клиентской базы и укреплении позиций на рынке как одного из ведущих игроков кибербезопасности. Руководство «Бастионом» переходит его сооснователю и экс-исполнительному директору Федору Севастьянову.

Для усиления позиций «Гарда» на рынке информационной безопасности в состав топ-менеджмента привлечены представители ведущих компаний отрасли.

Галина Рябова, ранее занимавшая должность директора центра технологий кибербезопасности в «Ростелеком-Солар», станет директором по стратегии. В ее задачи войдет аналитика рыночной и конкурентной среды, формирование векторов развития бизнеса, оценка рисков и управление изменениями.

Денис Батранков, руководивший направлением сетевой безопасности в Positive Technologies, займет позицию директора по развитию продуктов. Его экспертиза в создании и выводе на рынок продуктов ИБ, занимающих лидерские позиции на рынке, обеспечит качественный рост и расширение портфеля группы компаний.

«Изменения отражают переход группы компаний «Гарда» на новый уровень развития, ‒ сказал генеральный директор группы компаний «Гарда» Александр Ковалевский. ‒ Мы планируем сфокусироваться на производстве и внедрении систем защиты данных и сетевой безопасности и укрепляем команду исходя из приоритетных направлений развития».

Александр Ковалевский является сооснователем компании «Бастион», сервисной компании по информационной безопасности. Образование получил в МГТУ им. Н. Э. Баумана, окончил специалитет и аспирантуру.

Федор Севастьянов, генеральный директор, сооснователь компании «Бастион». Окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана (кафедра защиты информации). Ранее работал в должности исполнительного директора компании «Бастион».

Галина Рябова окончила Институт электроники и математики, Факультет прикладной математики и аспирантуру по направлению электронной оптики, имеет 10 лет научного стажа. Более 10 лет работала в системной интеграции и более 15 - в вендорском бизнесе. В информационной безопасности с 2014 г.

Денис Батранков получил образование в Институте криптографии, связи и информатики Академии ФСБ. Эксперт в области информационной безопасности с опытом работы в отрасли более 30 лет, обладатель международного сертификата CISSP. Executive MBA в РАНХиГС. Карьера охватывает ключевые этапы развития информационной безопасности в России. За годы работы Денис принимал участие в создании и продвижении концепций NGFW, Zero Trust и XDR, развивая отрасль.

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