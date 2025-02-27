CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

С проверкой кредитной истории сталкивался каждый десятый соискатель

Каждая пятая компаний проверяет кредитные истории кандидатов при подборе на любые позиции. Среди соискателей с подобными проверками сталкивался 1 из 10. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие рекрутеры 1000 компаний и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

19% эйчаров утверждают, что в их компаниях проверяются кредитные истории кандидатов на все позиции, еще в 4% предприятий и организаций осуществляются выборочные проверки. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Каждый десятый соискатель сталкивался с подобным в процессе трудоустройства: «Когда устраивалась в банк»; «На руководящую должность». Причем чаще о таких проверках рассказывали россияне в возрасте от 35 до 45 лет, а также те, чей доход превышает 100 тыс. руб. в месяц (по 12%).

Юристы SuperJob напоминают, что выписка о кредитной истории относится к персональным данным. Работодатель может получить выписку из бюро кредитных историй только с письменного согласия соискателя, указав цель подобной проверки. Впрочем, вопросы о кредитной истории работодатели могут задать в процессе интервью или в ходе анкетирования. Однако при устройстве на работу человеку не имеют права отказать с основанием «плохая кредитная история». Согласно закону, отказ может быть связан лишь с профессиональными качествами претендента.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 214

Время проведения: 3-24 февраля 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ольга Свитнева, «Самолет»: Несмотря на негативные условия, застройщики переходят на data-driven management

Российский разработчик САПР собрался на IPO

Как автоматизировать процессы информационной безопасности — от мониторинга до реагирования

Ветераны Intel ушли из компании, чтобы построить процессоры на архитектуре RISC-V, способной уничтожить x86. В помощь взяли «отца» сверхуспешных чипов Ryzen

Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая

Российская «дочка» Sony Pictures требует у отечественных киносетей миллиард

Конференции

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025

Аналитика и большие данные 2025

Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще