Число участников рынка информационной безопасности выросло на 41% за пять лет

Информационная безопасность – одна из самых быстрорастущих ИТ-сфер в стране. За последние пять лет число компаний, которые создают ПО для информационной безопасности, стало больше почти на 41%, выяснили аналитики Staffcop и «Контур.Фокуса». В пятерке лидеров – Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Аналитики системы расследования инцидентов Staffcop и сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус» изучили отрасль ИБ в России в период с 1 января 2020 по 1 января 2025 г.

В выборку попали юридические лица и ИП, у которых основной ОКВЭД – разработка компьютерного ПО (62.01) в сочетании с ОКВЭД информационной безопасности в разных вариантах: с набором 74.90.9 «Деятельность в области защиты информации», включая коды 74.90.91 по 74.90.99; с ОКВЭД 71.20.42 «Деятельность по контролю защищенности конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам, от несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации» или 72.19.4 «Научные исследования и разработки в области защиты информации»; с набором кодов 26.20.4 «Производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации».

За период с 2020 по 2025 гг. прирост числа ИБ-компаний составил 41%, на 1 января 2025 г. таких организаций насчитывается 11,2 тыс. против 7,99 тыс. в начале 2020 г.

На 84% выросло число компаний, которые занимаются производством средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации.

На 40% стало больше юрлиц с деятельностью по контролю защищенности конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам, а также тех, кто занимается научными разработками в области защиты информации.

На 37% выросло число участников, у кого в ОКВЭД указаны деятельность в области защиты информации.

В то же время за пять лет ликвидировано почти 3,4 тыс. компаний.

Почему рынок ИБ растет

Эксперты связывают рост рынка ИБ не только с общим развитием цифровых технологий, но и с усилением киберугроз, что требует от бизнеса повышенного внимания к вопросам безопасности данных. Переход на отечественные ИТ-решения, изменения в законодательстве и новые угрозы киберпреступников также стали катализаторами развития отрасли. При этом ужесточение ответственности, введение оборотных штрафов только начинает влиять на рынок.

Михаил Добровольский, заместитель гендиректора «СКБ Контур», руководитель департамента корпоративного управления: «Защита данных — не просто ИТ-задача, а стратегический приоритет. На фоне роста атак на критически важные отрасли и бизнес-процессы компании всё активнее инвестируют в информационную безопасность. Санкции и политика импортозамещения подталкивают рынок к переходу на отечественные решения, снижая зависимость от зарубежных технологий. В ответ на это государство расширяет поддержку производства защищенной техники — ноутбуков, планшетов, серверов и другой инфраструктуры для силовых ведомств и стратегических отраслей. Существенный спрос формируют госкорпорации и крупные компании, которым критически важно соответствовать новым требованиям безопасности. Рынок информационной безопасности и защищенных устройств в России продолжает активно расти, становясь одной из самых перспективных ниш для инвестиций».

Кратный рост по отдельным ОКВЭДам связан в том числе с тем, что компании, которые занимаются информационной безопасностью, регистрировались под общими ИТ-кодами, чаще всего под ОКВЭД 62, из-за отсутствия специализированных классификаторов. Это затрудняло их выделение из общего ИТ-сектора. В 2023 г. Минцифры России обновило классификатор ОКВЭД, синхронизировав его с нормативными актами по лицензированию кибербезопасности, что позволило точнее учитывать и анализировать рост ИБ-компаний.

Даниил Бориславский, директор по продукту Staffcop: «Скорее всего, организации и дальше будут выбирать узкоспециализированные ниши при регистрации, учитывая, что сейчас государство активно внедряет льготы для ИБ-компаний. Недавняя инициатива Минцифры по расширению возможностей получить ИТ-аккредитацию для организаций, которые работают в инфобезе, подтверждает этот тренд».

Где ИБ-бизнес растет быстрее всего

Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами по количеству ИБ-компаний. При этом самый большой прирост в процентном соотношении показали три новых региона – Донецкая Народная Республика и Запорожская область, Херсонская область (отсутствуют ретроспективные данные), Республика Калмыкия (850%), Республика Ингушетия (500%) и Чеченская Республика (475%). Но в топ-10 по абсолютному числу ИБ-организаций эти субъекты Федерации не попали. В топе оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Свердловская, Челябинская, Самарская, Ростовская, Новосибирская области.

Какие ОПФ доминируют

Исследование показало, что 66,3% участников рынка — это юридические лица, их доля выросла за последние пять лет.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие пять лет рынок информационной безопасности в России продолжит расти, причем основными драйверами станут развитие комплексных платформенных решений у крупных игроков, автоматизация процессов и активное появление нишевых стартапов, предлагающих узкоспециализированные технологии. Одновременно с этим ожидается рост числа слияний и поглощений, поскольку крупные компании будут стремиться интегрировать инновационные разработки в свои экосистемы, а небольшие проекты — искать сильных партнеров для масштабирования.