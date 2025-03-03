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В «Модульбухгалтерии» назначен генеральный директор

Операционный директор «Модульбухгалтерии» Екатерина Мартыненко назначена на должность генерального директора компании. Она стоит у истоков первой банковской аутсорс-бухгалтерии для бизнеса в составе Модульбанка.

Карьера Екатерины в компании началась с руководства направлением «Бесплатный бухгалтер» - автоматизированного учета для ИП на УСН 6% в b2b-сегменте. Это направление стало важным этапом в развитии Модульбанка как финтех-холдинга.

Далее она возглавила направление «Бухгалтер для ИП», которое предлагает платные бухгалтерские услуги предпринимателям с дополнительными нагрузками, такими как наличие сотрудников, использование онлайн-кассы, эквайринга и работы с маркетплейсами.

На позиции операционного директора Модульбухгалтерии Екатерина организовала работу быстро растущих бухгалтерских продуктов банка. Под ее руководством были запущены такие важные сервисы, как подача налоговой отчетности через МЧД, кадровый электронный документооборот, премиум-модуль с личным менеджером и внутренний виджет Единого налогового счета.

«Знаю, как важно для бизнеса иметь надежного бухгалтерского партнера. Мы создали систему аутсорсинга, где каждый процесс проработан до мелочей — от первички до отчетности. Наши специалисты понимают специфику разных отраслей и умеют находить оптимальные решения. Мы продолжим развивать технологии и сервис, чтобы наши клиенты получали максимум удобства и экономии времени. Ценю доверие команды и клиентов, вместе мы сделаем бухгалтерию проще», — отметила Екатерина Мартыненко, генеральный директор Модульбухгалтерии.

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