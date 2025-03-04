Большинство российских предпринимателей считают, что нейросети могут частично заменить людей

С развитием технологий и внедрением нейросетей в различные сферы человеческой деятельности возникли острые обсуждения о том, могут ли машины заменить людей в различных профессиях. Компания GetPayAll провела опрос среди российских предпринимателей, чтобы выяснить их мнение на этот счет. В исследовании приняли участие 500 респондентов из различных отраслей: ИТ, маркетинга, сферы услуг, производства и финансов. Рассмотрим результаты опроса более детально. Об этом CNews сообщили представители GetPayAll.

Из 500 опрошенных предпринимателей 78% считают, что нейросети могут частично заменить людей в определенных сферах, в то время как 22% уверены, что, несмотря на развитие технологий, люди всегда останутся незаменимыми. Это подтверждает мнение о том, что современный бизнес требует внедрения инновационных решений, но не имеет острого желания полностью отказываться от человеческого участия.

Ответы респондентов опроса GetPayAll распределились следующим образом: 25% полагают, что нейросети заменят людей полностью в определенных профессиях, 53% думают, что нейросети частично заменят людей, но некоторые профессии останутся за человеком, а 22% считают, что ИИ никогда не заменит людей.

При этом подавляющее большинство (78%) предпринимателей выразило уверенность в том, что нейросети способны оптимизировать процессы, автоматизировать рутинные задачи и повысить производительность. Это особенно актуально для профессий, связанных с анализом данных, бухгалтерией и клиентским обслуживанием. Как отметил один из участников опроса: «Автоматизация задач, таких как обработка заявок или ведение отчетности, позволяет нам сосредоточиться на стратегическом развитии бизнеса».

Некоторые респонденты подчеркнули, что использование нейросетей — это не замена сотрудника, а инструмент, который может дополнять и улучшать работу команды. 47% респондентов добавили, что внедрение нейросетей позволяет сократить время на выполнение задач и улучшить качество услуг. Один из предпринимателей подметил: «Нейросети помогают мне быстрее находить подход к клиентам и составлять индивидуальные предложения, но человеческий контакт остается на первом месте. Важно понимать потребности клиентов и выстраивать с ними доверительные отношения».

Однако 22% опрошенных выразили опасение, что чрезмерная автоматизация может привести к потере рабочих мест и разрушению традиционных профессий. Многие респонденты акцентировали внимание на том, что особенно если речь идет о творческих и социальных профессиях, такие как дизайн, маркетинг и HR, без человеческого участия не обойтись. Как отметил один из представителей творческой сферы: «Нейросети могут помочь генерировать идеи и проводить анализ, но истинная креативность и социальное взаимодействие могут исходить только от людей».

Результаты опроса показывают, что российские предприниматели в основном видят нейросети как помощников для повышения эффективности и качества работы, но не как полную замену для человека. Большинство респондентов уверены, что в будущем будет наблюдаться симбиоз между машинами и людьми. Автоматизация процессов — это важный шаг, однако ценные человеческие навыки, такие как креативность, эмоциональный интеллект и способность к взаимодействию, остаются незаменимыми в современном бизнесе.

Поэтому нейросети не столько заменят людей, сколько трансформируют их роли, предоставляя новые возможности для улучшения работы и достижения лучших результатов. Важно быть гибкими и готовыми адаптироваться к изменениям, чтобы использовать все преимущества, которые предоставляют новые технологии.