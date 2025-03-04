Ирина Назаренко возглавит направление «Инферит ОС» (ГК Softline)

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline), разработчик компьютерного оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, объявляет о назначении Ирины Назаренко на должность директора «Инферит ОС». Ирина Назаренко будет отвечать за стратегическое развитие бизнеса и продуктовой линейки, расширение партнерской сети и увеличение доли рынка ОС «МСВСфера» как в государственном, так и в коммерческом секторах. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Инферит ОС» — подразделение вендора «Инферит», специализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем корпоративного класса на базе Linux для бизнеса и государственных структур. Флагманский продукт направления — ОС «МСВСфера» 9, позволяет заменить популярные зарубежные ОС уровня Enterprise Linux и Windows. Семейство операционных систем «Инферит» включает: ОС для клиентских устройств, серверную ОС для высоконагруженных корпоративных инфраструктур и специальную редакцию ОС для хостинг провайдеров с поддержкой панели ispmanager, функциями изоляции и лимитирования пользователей. Отдельные версии ОС «МСВСфера» сертифицированы ФСТЭК.

Ирина Назаренко — опытный специалист с многолетним стажем работы в российских государственных корпорациях. Успешно занималась стратегическим развитием и реализацией внутриотраслевых, федеральных и международных проектов. Имеет опыт в области оптимизации и антикризисного управления бизнес-процессами, разработке и реализации стратегий, а также эффективного руководства командами.

В качестве директора «Инферит ОС» Ирина Назаренко будет отвечать за стратегическое развитие бизнеса и расширение присутствия ОС «МСВСфера» на российском рынке.

«Мы с командой профессионалов активно работаем над тем, чтобы ОС «МСВСфера» соответствовала самым высоким требованиям рынка и быстро адаптировалась к изменениям в области технологий и безопасности. Ключевой задачей считаю укрепление и развитие цифрового суверенитета Российской Федерации», — сказала Ирина Назаренко.