CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры Цифровизация
|

SimpleOne выпустил демоверсию нового HR-tech решения

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, представил демоверсию системы SimpleOne HRMS. Новое решение создает единую цифровую среду для работы HR‑департамента и взаимодействия сотрудников компании с HR-специалистами. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

SimpleOne HRMS обеспечивает полный цикл работы с персоналом от планирования найма до exit-интервью и позволяет автоматизировать все основные направления деятельности HR: рекрутинг, адаптация, управление эффективностью сотрудников, организационный дизайн и внутренние коммуникации. Платформенная функциональность для управления задачами позволяет вести учет трудозатрат департамента и оценивать его эффективность. При помощи инструментов аналитики данных можно строить отчеты по деятельности HR и рассчитывать HR-метрики. Сотрудникам компании предоставляется единая точка входа для взаимодействия с HR — портал с каталогом услуг и личным кабинетом.

«SimpleOne HRMS — это сильное решение, обладающее широким набором функциональности уже в базовой поставке. В рамках демонстрации можно детально с ними ознакомиться, посмотреть, какие процессы реализованы, увидеть каким образом их можно адаптировать под задачи вашей компании», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

SimpleOne HRMS — решение, которое можно настроить под специфические потребности компании без привлечения вендора. Платформа входит в реестр российского ПО и может использоваться для импортозамещения зарубежных HR-систем.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать процессы информационной безопасности — от мониторинга до реагирования

В России стремительно растет спрос на инженеров-электронщиков. Компании нанимают даже студентов

Ольга Свитнева, «Самолет»: Несмотря на негативные условия, застройщики переходят на data-driven management

Российские маркетплейсы очистят от товаров с нецензурной лексикой

Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников?

Крупную долю в новой компании создателя «Яндекса» купил африканский миллиардер

Конференции

Ситуационные центры 2025

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 телескопов для наблюдения за планетами

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще