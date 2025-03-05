Цифровая HRM-платформа «Ростелеком» и «Светец» с применением ИИ от CraftTalk

Цифровая платформа коммуникаций и управления знаниями на базе искусственного интеллекта (ИИ) для HRM выполнена на базе совместной разработки «Ростелекома», компании CraftTalk, российской ИИ-платформы для омниканальных коммуникаций, участника Фонда «Сколково», и компании «Светец», российского разработчика ПО в области телекоммуникационных и информационных сетей.

Целью реализации HRM-платформы на базе ИИ было обеспечить трансформацию HR и клиентского сервиса, оптимизировать наиболее затратные этапы бизнес-процессов подразделения рекрутинга (сократить расходы на подбор и обучение персонала до 40%), улучшить операционную эффективность и клиентский опыт, а также повысить лояльность сотрудников и соискателей. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk.

В пилотном проекте с крупным ритейлом была поставлена задача автоматизировать полный цикл рекрутинга от первичного отбора до exit-интервью с целью оптимизации издержек. В результате решением стала сквозная омниканальная HRM-платформа, которая включает следующие модули, интегрированные с единой HR-базой знаний и внутренними HR-системами: бот-рекрутер - для поиска и подбора кандидатов, а также сопровождения в процессе найма; онбординг-бот - для адаптации сотрудников; корпоративный чат-бот для индивидуального сопровождения сотрудников для решения общих и административных задач; обучающий чат-бот - для обучения и развития персонала; Service desk бот - для решения технических вопросов; Off-boarding бот - для сопровождения в процессе увольнения.

Все боты работают в единой сквозной омниканальной цифровой платформе для коммуникаций с сотрудниками и соискателями, аналитики работы рекрутеров и управления знаниями на базе искусственного интеллекта. Во всех ботах действуют GPT-ассистенты, предназначенные для автоматизации рутинных операций, которые по статистике закрывают более 40% объема работы HR. Помимо оперативных автоматических ответов на часто встречающиеся вопросы, ИИ-ассистенты помогают сотрудникам HR с формулировками подходящих ответов.

Согласно результатам пилотного проекта, экономия времени до 60% при работе с массовыми вакансиями, а также до 80% – на коммуникациях на рекрутинговых сайтах, в том числе, за счет легкого перевода соискателя в мессенджеры из «Авито» и HH.ru.

Светлана Кобзарь, директор проектов офиса «Телефония» компании «Ростелеком»: «Использование ML-алгоритмов в HRM-системе позволит повысить эффективность процессов на всех этапах взаимодействия с кандидатами и сотрудниками – от найма до поддержки. Уже в 2025 г. мы планируем перейти к активному масштабированию этого решения для наших Заказчиков, предлагая гибкие сценарии интеграции и аналитику в реальном времени для управления эффективностью персонала. Это позволит компаниям снизить операционные издержки до 30% и ускорить закрытие вакансий на 40%».

Денис Петухов, генеральный директор компании CraftTalk: «Борьба за качественные кадры набирает обороты. Этот тренд не зависит от сегмента экономики. Мы рады быть участником такого нетривиального проекта как HRM-платформа для бизнеса. Наше совместное с партнерами решение на базе генеративных и ML-технологий готово помочь HR- и ИТ-директорам решать вопросы внутренней автоматизации работы с кадрами буквально по всем направлениям».

Никита Журба, генеральный директор компании «Светец»: «Технологии генеративного ИИ вышли на новой уровень. От хайпа они идут в сторону прикладных решений. Отметим, что решение полностью совместимо с виртуальной АТС «Ростелекома», что обеспечит автоматическую запись и анализ звонков, синхронизацию данных о контактах и умную маршрутизацию входящих вызовов. Такая интеграция полезна для распределенных команд и колл-центров. Наш совместный проект с «Ростелекомом» и CraftTalk позволяет сократить бюджет на рекрутинг и повысить вовлеченность сотрудников за счет персональных треков развития».