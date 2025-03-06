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«МегаФон»: иркутские предприниматели укрепляют бизнес-связи с Нидерландами, Эмиратами и Данией

Представители бизнес-сообщества Иркутской области продолжают выстраивать международные деловые связи в интернете. За первый месяц 2025 г. корпоративные клиенты «МегаФона» нарастили мобильный трафик на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом свидетельствует совместное исследование «МегаФона» и экосистемы для бизнеса «Контур». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Бизнесмены Приангарья стали тратить больше трафика в мобильной сети. В январе 2025 г. они скачали объем данных, который сопоставим более с чем 526 тыс. часов разговоров по видеосвязи.

Анализ обезличенных данных показывает, что почти треть деловых звонков из региона совершались в Великобританию. Однако по продолжительности переговоров лидируют Нидерланды, с которыми местные бизнесмены проговорили почти 12 часов или 30% от общего трафика. Еще в топе по проговоренным минутам располагаются Объединенные Арабские Эмираты (10,7%), Дания (6,5%), Греция (5,4%). Продолжается сотрудничество с Австрией, Белорусией, Кубой, Казахстаном и Бельгией.

Суммарно за первый месяц 2025 г. иркутские предприниматели позвонили в 83 страны. Несмотря на сокращение количества звонков почти на 50%, трафик, наоборот, увеличился – на 7%. Появились в списке и новые государства, например, Туркменистан, Ливан, Мальдивы, Мьянма. На 80% больше абоненты стали разговаривать с партнерами из Кубы, на 51% — Таиланда, на 46% — из Турции, на 19% — из Греции. Налаживается сотрудничество с Южной Кореей, туда звонили в 4,5 раза чаще.

«МегаФон в Иркутской области не только постоянно модернизирует телеком-инфраструктуру, но и предлагает своим корпоративным клиентам выгодные тарифы и специальные сервисы для оптимизации рабочих процессов. С нашими цифровыми услугами бизнес получает новые возможности для роста, повышается его эффективность, упрощается и автоматизируется производство», — сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Евгений Белый.

Положительную динамику в бизнесе подтверждают данные из исследования проекта «Контур.Фокус». Как отмечают эксперты, за год количество регистраций в Иркутской области выросло более чем на 5%. Активный рост регистраций отмечается в сфере металлургического производства (+300% к году), вспомогательных услуг для бизнеса (+209%), производства кожи и изделий из кожи (+150%), производства прочих готовых изделий (+108%), производства кинофильмов, видеофильмов, телевизионных программ, издания звукозаписей и нот (+62%).

В Иркутской области действует 57 компаний с иностранным участием: больше всего из Китая, Гонконга, Багамских островов, Белиза, Соединенного королевства. При этом Китай, который лидирует в этом рейтинге, показывает наибольшее снижение количества юридических лиц за год. Также сокращается количество компаний с участием Кипра, Сейшел, Белоруссии и США.

«Мы наблюдаем тенденцию на сокращение количества компаний с иностранным участием, в том числе за счет деофшоризации. Иностранные компании с инвестициями из Китая тоже сокращают свое присутствие в регионе, при этом переводят управление на физлиц. При этом сохраняется экспортная активность региональных предприятий. Среди основных экспортных групп топливно-энергетические товары, древесина и изделия из нее, бумага, картон, черный и цветной металл. Экспортная активность региона косвенно подтверждается данными мобильного трафика», — отметил эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.

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