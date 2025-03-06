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Олег Решетин возглавит Блок по продуктам и развитию отношений с клиентами розничного бизнеса «Билайна»

Олег Решетин назначен на должность заместителя генерального директора, руководителя Блока по продуктам и развитию отношений с клиентами розничного бизнеса «Билайна». В этой роли он будет отвечать за развитие продуктовой линейки и внедрение новых решений для клиентов, а также их обслуживанию. Олег приступает к работе 13 марта 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Олег Решетин имеет более 20 лет опыта в сфере телекома и цифровых технологий на развитых и развивающихся рынках. До прихода в «Билайн» он занимал позицию директора по телеком и цифровой стратегии в Uzum (Узбекистан), развивая взаимодействие между бизнес-юнитами экосистемы и телекомом.

Ранее Олег более пяти лет работал в «Tele2 Россия», где занимал позицию директора по стратегическому развитию продуктового портфеля. Он разработал и внедрил рыночную стратегию, позволившую компании добиться лидерства по многим показателям не только в России, но и в мире, обеспечил операционное управление изменениями, развитие цифровых продуктов и управление абонентской базой.

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Билайн
Олег Решетин возглавит Блок по продуктам и развитию отношений с клиентами розничного бизнеса «Билайна»

До этого он занимал руководящие позиции в группе МТС в головном офисе и зарубежных активах, отвечая за маркетинг, продуктовую стратегию и коммерческое развитие.

Сергей Анохин, генеральный директор «Билайна»: «Это важное назначение для компании, ведь наши клиенты — главный приоритет. Только предлагая действительно классные, удобные и нужные продукты и обеспечивая комфортный для людей сервис, мы можем сохранять лояльность наших пользователей и привлекать новых. У нас в планах мощный рывок, который просто невозможен без сильной продуктовой стратегии. Уверен, что вместе с Олегом мы создадим решения, которые станут незаменимой частью жизни наших клиентов».

Олег Решетин, заместитель генерального директора «Билайна»: «Я рад присоединиться к команде «Билайна» в такой интересный и важный период для компании. Сегодня мы работаем в очень разных конкурентных условиях: в мегаполисах и в регионах разные запросы и разные задачи. В своей карьере я работал с разными рынками, развивал бизнес как в зрелых, так и в растущих экономиках, и этот опыт будет полезен для Билайна».

Олег окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана, где получил образование в области программного обеспечения автоматизированных систем. Позже он продолжил обучение в МИРБИС, специализируясь на маркетинге, а затем получил степень Executive MBA в HEC Paris.

Павел Тулубьев, возглавлявший Блок продуктового развития розничного бизнеса «Билайна» ранее, покидает компанию, завершив реализацию важных для дальнейшего развития бизнеса шагов по пересмотру подхода к разработке и выводу розничных продуктов. Дмитрий Чернов, возглавлявший Блок клиентского обслуживания и сервиса розничного бизнеса, принял решение продолжить свою карьеру вне компании. На этой позиции он реорганизовал службу поддержки «Билайна» и обеспечил высокую доступность сервиса. Результатом его работы стала группа быстрого реагирования по противодействию телефонным мошенникам с прямым взаимодействием с банковскими организациями и другими партнерами «Билайна».

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