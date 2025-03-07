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«Авито Работа»: востребованность сотрудников со знанием китайского возросла больше чем в два раза за год

«Авито Работа» выяснила, какие иностранные языки оказались наиболее востребованными в зимний период 2024-2025 гг. Наибольший рост был отмечен на кандидатов со знанием китайского языка — год к году он увеличился в 2,4 раза (+135%). Вакансии с требованием знания китайского составили 4% от общего числа предложений, где работодатели указывали необходимость владения иностранными языками. Чаще всего этот навык требуется в сфере образования и науки — особенно для преподавателей и репетиторов. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Несмотря на динамичный рост интереса к китайскому языку, лидером среди работодателей остается английский: зимой 2024/2025 гг. он фигурирует в 84,7% всех вакансий, где указаны требования к владению иностранными языками. В сравнении с зимой 2024 г. профессионалов, владеющих английским, начали искать на 40% чаще.

Традиционно большинство предложений, подразумевающих владение английским, сосредоточено в образовательной сфере. Однако востребованность этого языка остается высокой и в других отраслях — в ритейле, туризме, банковской сфере и ИТ. За год заметно увеличилось число предложений о работе для специалистов по закупкам (+155%), менеджеров по работе с клиентами (+69%) и ассистентов руководителя (+38%), где владение английским языком является важным преимуществом.

Корейский язык занял вторую позицию в рейтинге и с долей 8,8% от общего количества предложений о работе. Этот навык особенно ценится в индустрии общественного питания — компании ищут сотрудников в заведения корейской кухни. Также сотрудники со знанием корейского ищут для работы за рубежом.

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Иностранные языки, наиболее востребованные у работодателей по итогам зимнего периода 2024-2025 года

«За последний год мы наблюдаем значительный рост востребованности специалистов, владеющих иностранными языками — вакансий с такими требованиями стало на 55% больше. При этом особенно заметен растущий интерес работодателей к китайскому, корейскому и японскому языкам. Это отражает тенденции в международном сотрудничестве и свидетельствует о растущей потребности в специалистах, способных адаптироваться к работе в условиях глобализации и развивающихся экономических связей с азиатскими странами», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».

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