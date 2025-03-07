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ГК Softline объявляет о смене названия компании НТО «ИРЭ-Полюс» на VPG Laserone с 7 марта 2025 года

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о смене названия компании НТО «ИРЭ-Полюс» на VPG Laserone с 7 марта 2025 г. (полное юридическое наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ВПГ Лазеруан»). Группа компаний Softline приобрела контролирующую долю крупнейшего производителя волоконных лазеров в России и СНГ у международной группы IPG Photonics в сентябре 2024 г. Ребрендинг знаменует новый этап развития компании из наукограда Фрязино в составе ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Научно-техническое предприятие «ИРЭ-Полюс» было основано в 1991 г. российским ученым, кандидатом физико-математических наук Валентином Гапонцевым. Первая часть названия VPG Laserone составлена из инициалов основателя – выдающегося физика, инженера и предпринимателя. На предприятии производителя работает высококвалифицированная R&D команда численностью 1,1 тыс. человек, более четверти из которых — инженеры-разработчики, конструкторы и специалисты по разработке собственного ИТ-софта для лазерного оборудования.

Вхождение VPG Laserone в состав ГК Softline позволяет группе компаний расширять свое присутствие в промышленном секторе, телекоммуникационной и медицинской отраслях за счет доступа к уникальным технологиям и развитию производственных возможностей. В 2025 г. VPG Laserone нацелена на дальнейшее развитие и реализацию своего высокого научно-исследовательского потенциала как на российском, так и на зарубежных рынках.

В составе ГК Softline компания продолжит производить всю существующую линейку продукции, в том числе волоконные, диодные и гибридные лазеры; автоматизированные и ручные системы лазерной обработки; оптические компоненты для доставки и управления лазерным излучением; телекоммуникационное и медицинское оборудование. В планах VPG Laserone занять долю на рынке телекоммуникационного оборудования, масштабируя это направление бизнеса и участвуя в заказах для крупнейших игроков телекома. Производитель также продолжит укреплять свои позиции в производстве медицинских лазеров и хирургических волокон.

В феврале 2025 г. ПАО «Софтлайн» представило неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 12 месяцев 2024 г., в которых впервые раскрыло результаты деятельности по сегменту «Высокотехнологичные продукты». Данный сегмент отразил финансовый результат от реализации продукции компании ООО НТО «ИРЭ-Полюс» и стал одним из наиболее рентабельных направлений деятельности ГК в IV квартале (рентабельность валовой прибыли от сегмента по обороту за 12 месяцев 2024 г. составила 82%).

Смена названия не повлияет на текущую деятельность компании. Все обязательства по действующим договорам с клиентами и контрагентами будут выполнены VPG Laserone и ГК Softline в полном объеме в установленные сроки.

«Переименование компании символизирует новый этап в ее истории. VPG Laserone вступает в него с уважением к наследию своего основателя, опираясь на свой научный и производственный фундамент. И мы видим большое будущее для лидера лазерной индустрии в составе ГК Softline. Уже сейчас, по итогам IV квартала 2024 г., с момента присоединения VPG Laserone к Группе, мы отмечаем хорошие финансовые результаты предприятия, и рассчитываем, что в коллаборации с ГК Softline они будут только расти», — отметил Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.

«Наша компания меняется: в прошлом году мы отделились от глобальной компании и вошли ГК Softline. И сейчас НТО «ИРЭ-Полюс» продолжает историю под новым именем VPG Laserone, при этом следуя своим ценностям и продолжая производить лучшие лазеры на российском рынке. Наши собственные производственные мощности, расположенные в России, экспертная команда, а также диверсифицированный портфель продуктов и направлений вкупе с экспертизой и возможностями ГК Softline позволят нам закрывать потребности клиентов из разных отраслей и оставаться на передовой технологического развития», — сказал Николай Евтихиев, генеральный директор VPG Laserone.

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