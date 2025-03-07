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«МегаФон»: Бурятия укрепляет деловые связи с Казахстаном, Китаем и Белоруссией

Предприниматели из Бурятии продолжают выстраивать международные деловые связи в интернете. Корпоративные клиенты «МегаФона» нарастили мобильный трафик на 7%. Об этом свидетельствует совместное исследование «МегаФона» и экосистемы для бизнеса «Контур». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Представители бурятского бизнес-сообщества за первый месяц 2025 г. скачали объем данных, который сопоставим более с чем 305 тыс. часов разговоров по видеосвязи.

Анализ обезличенных данных показывает, что 24% деловых звонков бизнесмены совершали в Китай. На долю Казахстана пришлось 27% об общего трафика; здесь же выросло и количество абонентов – на 33%. Так же, как в аналогичном периоде 2024 г., в январе 2025 г. звонили в Великобританию (22%), на высоких позициях по проговоренным минутам держатся Белоруссия (18%) и Монголия (7%).

Бизнесмены республики суммарно совершили звонки в 54 страны, что на 31,5% меньше, чем в 2024 г. Вместе с тем временной трафик снизился лишь на 5%. При этом абоненты стали чаще связываться с Арменией (73%), Китаем (37%) и Монголией (33%). Увеличился деловой интерес к США в 3,7 раза, а к Таиланду – в 2,4 раза.

«МегаФон постоянно строит в Республике Бурятия новые базовые станции и совершенствует уже имеющиеся. Современная мобильная связь позволяет бизнесу расти в цифровой сфере и успешно внедрять IoT‑решения. Чтобы оперативно реагировать на изменяющиеся запросы корпоративных клиентов, мы регулярно отслеживаем тенденции в регионе, предлагаем специальные сервисы для оптимизации производственных процессов и расширяем тарифные предложения», — сказала директор «МегаФона» в Бурятии Олеся Степанова.

Положительную динамику в бизнесе подтверждает исследование проекта «Контур.Фокус». Как отмечают эксперты, за год количество регистраций в Бурятии выросло на 6,82%. Активный рост количества компаний отмечается в сфере вспомогательных услуг для бизнеса (+352% к году), водного транспорта (+300%), информационных технологий (+150%), производства мебели (+63%), творческой деятельности и организации развлечений (+62%).

В республике действует 47 компаний с иностранным участием. С большим отрывом в списке лидирует Китай, также за год в республике появилось новое юрлицо с участием Катара.

«Мы наблюдаем тенденцию к сокращению количества компаний с иностранным участием в целом по России, однако Бурятия сохраняет привлекательность для инвестиций. Активнее всего инвестируют представители Китая, что можно объяснить расширением сфер сотрудничества в торговле и туризме. Данные мобильного трафика свидетельствуют, что растет экспортная активность местных предприятий. Кроме того, иностранные инвесторы все чаще открывают бизнес в России как физические лица», — отметил эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.

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